Venäläisystävät hylkäsivät Ukrainan jalkapallotähden – jyrähtää nyt suorat sanat

Oleksandr Zintshenko kaipaa venäläisiltä ystäviltään kannanottoja sodasta.

Manchester Cityn puolustaja, Ukrainan maajoukkuepelaaja Oleksandr Zintshenko seuraa maansa järkyttävää tilannetta päivittäin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo kohta kaksi kuukautta.

The Guardianin haastattelussa jalkapallotähti kertoo vihaavansa joka päivä enemmän ja enemmän ”ihmisiä, jotka hyökkäsivät maahamme”.

Ukrainan pohjoisosassa Zhytomyrin alueella syntynyt Zintshenko pelasi viimeiset juniorivuotensa Donetskissa, josta hän siirtyi pelamaan Venäjälle Ufan joukkueeseen vuonna 2015. Manchester City osti hänet seuraavana vuonna.

Zintshenkon ura Venäjällä jäi lyhyeksi, mutta hän sai Ufasta monta ystävää. Nyt he ovat kuitenkin kaikonneet.

– Minulla on siellä pieni piiri ystäviä, mutta nyt se on kutistunut lähes olemattomiin. Olen niin pettynyt. Tuttuni soittivat minulle heti, kun hyökkäys tapahtui ja lähettivät tekstiviestejä: ”Olen pahoillani, Alex, mutta emme voi tehdä mitään”. Tietysti voitte. Jos pysyy hiljaa, se tarkoittaa, että kannattaa sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu juuri nyt, enkä ymmärrä, miksi he tekisivät niin, Zintshenko ihmettelee The Guardianille.

Ukrainalaistähti pohtii lehdelle, että osa venäläisystävistä saattaa pelätä asiasta puhumista.

– Ehkä he ovat peloissaan, koska sosiaalisessa mediassa on kuvia, joissa venäläisiä viedään vankilaan, jos he osoittavat mieltään.

– Mutta katsokaa erityisesti jalkapalloilijoita tai muita julkisuuden henkilöitä. Jos kaikki heistä julkaisisivat Instagramissa samaan aikaan julkaisun, jossa sanottaisiin: ”Kaverit, me vastustamme sotaa, meidän on lopetettava se”, uskoisitteko että heidät kaikki pidätettäisiin? Ei tietenkään pidätettäisi. On sääli, etteivät he sano mitään, Zintshenko huomauttaa.

Zintshenko on voittanut Valioliigan mestaruuden kolmesti Manchester Cityssä. Hän on edustanut maansa A-maajoukkuetta 48 kertaa.