Valmentaja ylisti Teemu Pukkia – suomalaishyökkääjä kommentoi Norwichin säilymissaumoja

Norwich otti huipputärkeän voiton Burnleystä.

Teemu Pukki viimeisteli tämän kauden yhdeksännen osumansa jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun Norwich peittosi kotonaan Burnleyn 2–0. Pukki sijoitti tarkasti ja varmasti Mathias Normannin syötöstä ottelun 86. minuutilla, sinetöiden Norwichille tärkeän voiton.

– Sanoin hänelle (Pukille) aiemmin, että saat vielä tilaisuutesi. Mikä upea tatsi häneltä, hän on niin kylmänviileä noissa tilanteissa, Norwichin valmentaja Dean Smith kertoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

Pukille maali oli uralla Valioliigassa 20:s. Hän on nyt yksin seuran historian kolmannella sijalla valioliigamaaleissa, taakse jäi 19 maalin Mark Robins. Edellä ovat Chris Sutton (33 maalia) ja Grant Holt (23).

Pukki on nyt tehnyt Norwichille 75 liigamaalia sen jälkeen, kun saapui seuraan kesällä 2018. Tilastot tarkasti tunteva Optajoe-twittertili kertoi, että samalla ajanjaksolla vain kolme miestä on tehnyt enemmän osumia Englannin liigapeleissä: Mohamed Salah ja Ivan Toney (83 maalia) sekä Aleksandar Mitrovic (78).

Lue lisää: Teemu Pukki iski elintärkeän osuman Valioliigan putoamis­kamppailussa – tilastopalvelu nosti esiin huiman faktan

Norwich on yhä sarjassa viimeisenä, mutta ero viimeistä edellisenä olevaan Watfordiin kaventui yhteen pisteeseen. Burnley on sekin kolmen putoajan joukossa, se on Watfordia edellä kaksi ja Norwichia edellä kolme pistettä.

Viimeisen sarjassa säilyjän paikkaa pitää Everton, joka on Burnleyta edellä neljä pistettä eli Pukin Norwichilla on säilymiseen matkaa seitsemän pistettä. Watfordilla ja Norwichilla pelejä on jäljellä seitsemän, Burnleylla ja Evertonilla kahdeksan.

– Uskomme. Luulen, ettei kukaan muu usko, mutta me uskomme! Tiedämme, että siitä tulee vaikeaa, mutta haluamme pelata tässä liigassa ja meidän on uskottava jatkossakin, Pukki totesi BBC:lle seuran säilymissaumoista.