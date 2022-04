Chelsea ja Tottenham hurjina – Arsenalille shokkitappio

Everton ja Leeds arvokkaisiin voittoihin – Chelsea ja Tottenham hurjina vieraskentillä.

Jalkapallon Englannin Valioliigan putoamistaistossa kärvistelevä Everton otti erittäin tärkeän voiton, kun se kaatoi lauantaina kotipelissään Manchester Unitedin 1–0. Maalin kotijoukkueelle teki 27. minuutilla Anthony Gordon.

Voitto nosti Evertonin 28 pisteeseen. Putoamisviivan alla kolmanneksi viimeisenä oleva Burnley on neljä pistettä perässä, mutta Burnleyllä on ottelu vähemmän pelattuna. Burnley kohtaa sunnuntaina Teemu Pukin edustaman Norwichin, joka on sarjassa viimeisenä ja jolla on eroa viimeiseen säilyjään eli Evertoniin nyt kymmenen pistettä.

Edellispeleissään tylysti Brentfordille Valioliigassa ja Real Madridille Mestarien liigassa hävinnyt sarjakolmonen Chelsea palautti itseluottamusta, kun se takoi 6–0-vierasvoiton Southamptonista. Jo avauspuoliajan jälkeen lukemat olivat 4–0 Marcos Alonson, Mason Mountin, Timo Wernerin ja Kai Havertzin osuttua. Toisella puoliajalla Werner ja Mount maalasivat vielä kumpikin.

– Heti alusta alkaen näki, että heillä oli takana rankka viikko ja he todellakin halusivat näyttää (osaamistaan) tänään. Meiltä taas uupui kaikkea, ja siksi päästimme kuusi maalia, tyrmätyn Southamptonin valmentaja Ralph Hasenhüttl surkutteli BBC:lle.

– Esitys, sitoutuneisuus ja kurinalaisuus muuttuivat (edellisistä peleistä), Chelsea-kollega Thomas Tuchel tiivisti.

Chelsea ryöpytti Southamptonia.

Paikkaa neljän parhaan joukkoon eli ensi kauden Mestarien liigaan jahtaava Arsenal koki shokkitappion kotonaan, kun Brighton pyöritteli 2–1-voiton. Arsenalin synkkyyttä lisäsi se, että ikivihollinen Tottenham rallatteli myöhäispelissä 4–0-vierasvoiton Aston Villasta korealaistähti Son Heung-minin tehtyä hattutempun.

Tottenham on neljäntenä 57 pisteellään, Arsenal on kolme pistettä perässä ja West Ham sekä ManU kuuden pisteen päässä.

Putoamispeikon kiusaama Leeds otti Evertonin tavoin tärkeän voiton, kun se kaatoi Watfordin vieraissa 3–0. Leedsin ero putoajan paikalla olevaan Burnleyhin on yhdeksän pistettä. Watford on viimeistä edellisenä, neljä pistettä edellä Norwichia.