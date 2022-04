"Häpeällisen” Manchester Unitedin kriisi jatkuu – Evertonille tärkeä voitto

Everton otti huipputärkeän 1–0-voiton Manchester Unitedista.

Jalkapallon Englannin Valioliigan putoamistaistossa kärvistelevä Everton otti erittäin tärkeän voiton, kun se kaatoi kotipelissään Manchester Unitedin 1–0. Maalin kotijoukkueelle teki 27. minuutilla Anthony Gordon.

Voitto nosti Evertonin 28 pisteeseen. Putoamisviivan alla kolmanneksi viimeisenä oleva Burnley on neljä pistettä perässä, mutta Burnleyllä on ottelu vähemmän pelattuna. Burnley kohtaa sunnuntaina Teemu Pukin edustaman Norwichin, joka on sarjassa viimeisenä ja jolla on eroa viimeiseen säilyjään eli Evertoniin nyt kymmenen pistettä.

ManUn esitys oli vaisu ja joukkue jumittaa sarjassa kolmen pisteen päässä Tottenhamista ja Arsenalista, jotka jakavat Mestarien liigaan oikeuttavaa nelossijaa.

Esimerkiksi BBC kuvaili manchesterilaisten lauantaista esiintymistä ”häpeälliseksi”.

ManUn saldo viidestä viime valioliigaottelustaan on kaksi tappiota, kaksi tasapeliä ja yksi voitto.

Arsenal kohtaa lauantaina Brightonin ja Tottenham Aston Villan, muut lauantaiset ottelut ovat Watford–Leeds ja Southampton–Chelsea.