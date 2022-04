Paljastus: Roman Abramovitshin ökyjahti vaihtoi omistajaa kriittisellä hetkellä

Roman Abramovitshille kuulunut Aquamarine-jahti on kuitenkin edelleen venäläisomistuksessa, Guardian kertoo.

Venäläisoligarkki Roman Abramovitshin jättiläismäinen omaisuus ökyjahteineen on ollut suurennuslasin alla Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Abramovitsh, 55, omistaa vielä toistaiseksi valioliigaseura Chelsean, mutta on laittanut lontoolaisjätin myyntiin. Abramovitsh on niin Britannian kuin EU:n pakotelistalla. Hänen mittavia varojaan on jäädytetty, minkä seurauksena Chelsea on ajautunut sekasortoon.

Daily Mail on aiemmin kertonut, että pelkästään kaksi Abramovitshin superjahtia – Eclipse ja Solaris – on yhteisarvoltaan yli miljardin euron. Superjahtien seilaamista pois pakotteiden alta ja EU:n aluevesiltä on seurattu tiiviisti.

Perjantaina Guardian uutisoi Abramovitshin jahtikokoelmaan kuuluneen 50-metrisen Aquamarine-aluksen käänteistä.

Guardianin mukaan Aquamarine on tällä hetkellä Vlissingenissä Hollannissa. Se ei kuitenkaan enää kuulu Abramovitshille. Jahti vaihtoi omistajaa 24. helmikuuta. Siis täsmälleen sinä päivänä, kun Venäjä vyöryi rajan yli Ukrainaan ja aloitti perusteettoman ja laajasti tuomitun sotansa.

Guardian kertoo, että jahti on kuitenkin yhä venäläisomistuksessa. Abramovitshin omistamalle yritykselle aiemmin rekisteröidyn jahdin uuden omistajan kerrotaan olevan venäläinen liikemies David Davidovitsh.

Davidovich vahvisti asian Guardianille lähettämässään lausunnossa.

Business Insider on aiemmin raportoinut, että 24. helmikuuta myös Norma Investments -yhtiön omistajuus siirtyi Abramovitshilta Davidovitshille.

Davidovitshin on kuvailtu olevan Abramovitshin läheinen liikekumppani ja oikea käsi.

Tässä kuvassa on toinen Abramovitshin superjahdeista, Solaris.

Guardianin mukaan Aquamarine-jahtia korjataan parhaillaan luksusjahtien korjaukseen erikoistuneessa hollantilaisyrityksessä. Hollannin tulliviranomaiset, ulkoministeriö tai kyseinen hollantilaisyritys eivät kommentoineet Aquamarinen omistajuusasioita Guardianille.

Jahdin arvoksi on arvioitu 40,5 miljoonaa euroa.