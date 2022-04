ESPN: Manchester Unitedin uusi päävalmentaja on selvillä

Hollantilainen Erik ten Hag ottaa ohjat Manchester Unitedissa kauden jälkeen.

Erik ten Hag on tehnyt hyvää työtä Ajaxissa.

Manchester Unitedin päävalmentaja ensi kaudesta lähtien on hollantilainen Erik ten Hag, ESPN kertoo.

52-vuotias ten Hag valmentaa tällä hetkellä Hollannin liigan Ajaxia. Hän on toiminut pestissä vuodesta 2017 lähtien ja johtanut Ajaxin kahteen mestaruuteen ja kertaalleen Mestarien liigan välieriin.

Sitä ennen ten Hag on valmentanut hollantilaista Utrechtia ja Bayern Münchenin kakkosjoukkuetta.

United harkitsi tehtävään neljää eri kandidaattia. Ten Hagin lisäksi listalla olivat PSG:n Mauricio Pochettino, Sevillan Julen Lopetegui ja Espanjan maajoukkueen Luis Enrique.

Manchesterilaisseura haaveili aluksi myös Chelsean Thomas Tuchelista ja Bayern Münchenin Julian Nagelsmannista, mutta heidän sopimustilanteensa tuli seurasiirron tielle.

Tällä hetkellä Unitedia käskyttää saksalainen Ralf Ragnick, jonka pesti on väliaikainen. Hän astui Ole Gunnar Solskjaerin saappaisiin loppuvuodesta 2021, mutta alusta asti oli selvää, että ratkaisu ei ollut pysyvä.

United on Valioliigassa seitsemäntenä, kun kautta on jäljellä kahdeksan ottelua. Matkaa Mestarien liigaan oikeuttavalle neljännelle sijalle on kolme pistettä.