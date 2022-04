Tällainen on kohuoligarkki Roman Abramovitshin luottonainen – kenelle hän on uskollinen sodan alettua?

Marina Granovskaia on noussut 25 vuodessa miljardööri Roman Abramovitshin tärkeimmäksi apulaiseksi.

– Sehän on vain muutama bensatankillinen Romanin jahdille, naurahti jalkapalloagentti Jon Smith Chelsean edustajalle vuonna 2004 vaatiessaan edustamalleen valmentajalle 250 000 punnan erorahaa.

– Se kommentti meni ihon alle, en vain tiedä miksi. Ehkä sen vuoksi, että se oli totta. Se oli vain huumoria, mutta jouduin vetämään sanani takaisin, neuvotteluissa tyhjin käsin jäänyt Smith kertoi vuonna 2016 julkaistussa kirjassaan.

Agentin varomattomat sanat asettuvat uuteen valoon nyt, kun Chelsea-pomo Roman Abramovitshin yhteensä yli miljardin euron arvoiset jahdit Solaris ja Eclipse ovat paenneet EU-maiden satamista kansainvälisille vesille takavarikoinnin pelossa.

Smithin kertoma tarina on osoitus Abramovitshin lähipiirin loputtomasta uskollisuudesta venäläismiljardööriä kohtaan.

Kohuoligarkki Abramovitsh on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen joutunut sekä EU:n että Britannian pakotelistalla, ja hänen varojaan on jäädytetty. Venäläisen omistama Chelsea on ajautunut täyteen sekasortoon, ja oligarkin on pakko myydä seura.

Chelsean talousvaikeuksissa punnitaan Abramovitshin, 55, ja tämän oikean käden, venäläiskanadalaisen Marina Granovskaian, 47, välistä suhdetta. Sisäpiirilähteiden mukaan Granovskaia on ainoa henkilö Chelsean organisaatiossa, jolla on suora yhteys Abramovitshiin.

Granovskaian ympärillä olevaa mystisyyden verhoa ei ole helppo raottaa. Granovskaia ei ole ikinä antanut haastattelua medialle. Chelsean kotisivuilla hänet esitellään hyvin pintapuolisesti.

Chelsean kotistadionilla 20 vuoden ajan esiintynyt taikuri joutui viime syksynä poistamaan luvatta Instagramiin julkaisemansa yhteiskuvan Granovskaian kanssa heti Chelsean huomattua asian.

Granovskaia aloitti työuransa öljy-yhtiö Sibneftillä valmistuttuaan Moskovan valtionyliopiston vieraiden kielten laitokselta 1997. Sibneft tunnetaan yrityksenä, jonka Abramovitsh keplotteli omistukseensa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Abramovitsh ja hänen liikekumppaninsa Boris Berezovski maksoivat osuuksistaan 100 miljoonaa dollaria. Pian kaupan jälkeen Sibneftin arvo laskettiin miljardeissa.

Sibneftillä Granovskaia eteni nopeasti Abramovitshin henkilökohtaiseksi avustajaksi ja muutti oligarkin mukana Lontooseen, kun Abramovitsh osti Chelsean 2003.

Abramovitshin ravintola- ja hotellivarausten tekijänä, kalenterin ylläpitäjänä ja muiden päivittäisten asioiden hoitajana aloittanut Granovskaia on edennyt täydellisestä futisummikosta yhdeksi jalkapallomaailman kovapintaisimmista johtajista.

– Hän on kylmä, epäilyttävä ja totinen. Jos Abramovitsh pyytää jotakin, hän täyttää toiveen, espanjalainen futispomo kuvaili Marcalle.

Viime vuonna Granovskaia voitti italialaisen Tuttosport-lehden järjestämässä tilaisuudessa parhaan seurajohtajan palkinnon.

– Ollakseni rehellinen, hän on uskomaton. Hän on kuin hiljainen salamurhaaja. Hän saa sinut tuntemaan siltä kuin olisit voitolla, mutta imee veresi ilman että sitä edes tajuaa itse, nimettömänä pysytellyt Valioliigaseuran pomo kuvaili The Athleticille.

Petr Cech (vas.), Marina Granovskaia (kesk.) ja Bruce Buck (oik.) kuuluvat Chelsean johtoportaaseen.

Ennen kaikkea Granovskaiaa sitoo Chelseaan hänen oma kädenjälkensä. Granovskaia on istunut Chelsean hallituksessa vuodesta 2013, ja hän on päävastuussa seuran pelaajasiirroista.

Granovskaia loi suhteet hollantilaisseura Vitesseen, josta on tullut Chelsean pelaajahautomo. Vuonna 2010 alkaneen yhteistyön jälkeen Chelsea on lainannut Vitesseen 29 pelaajaa. Chelsean nykyisen joukkueen kultakimpale on kaudella 2017–2018 Vitessessä lainalla pelannut Mason Mount.

Pelaajahankintojen ja -myyntien lisäksi Granovskaia on Chelsealle rakennetun harjoituskeskuksen taustalla. Palkittu ja yhdeksi maailman parhaista arvostettu Cobhamin treenikeskus avattiin vuonna 2007.

Granovskaia neuvotteli myös Chelsealle vuoteen 2032 ulottuvan jättimäisen 15-vuotisen ja yli miljardin euron pelipaitadiilin urheiluvälinejätti Niken kanssa.

Granovskaian onnistumista jalkapallopomojen siirtorulettipöydässä kuvaa saksalaislehti Bildin kolumnistin Raimund Hinkon kirjoitus:

– Granovskaia on tanssinut teidän nenillänne jo riittävän monta kertaa ja pitänyt teitä pilkkanaan. Nyt hänen valtakuntansa on romahtamassa. Nyt on mahdollisuus kostaa, Hinko opasti Bayern Münchenin johtoa.

Marina Granovskaia ja Thomas Tuchel juhlivat Mestarien liigan voittoa viime keväänä. Tuchel vastaa työstään suoraan Granovskaialle.

Roman Abramovitshia koskevat pakotteet ja Chelsean pakkomyynti laittavat myös Granovskaian pohtimaan tulevaisuuttaan. Jatkaako jalkapallomaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi kuvailtu Granovskaia yli vuosikymmenen jatkunutta projektia Chelseassa vai nostaako hän kytkintä Abramovitshille lojaalina?

Chelsean päävalmentaja Thomas Tuchel kertoi maaliskuun alussa toivovansa, että Granovskaia pysyy seurassa. Telegraphin tietojen mukaan Chelsean mahdolliset uudet omistajat hyväksyvät Granovskaian pysymisen vain, jos tämä katkaisee suhteensa Abramovitshiin.

Toisaalta kaikki Chelsean ostamista hamuavat tahot tietävät, millaisen imagotappion ja tietotaitovuodon Granovskaian lähtö aiheuttaisi. Chelsean kilpakumppanin Arsenalin entinen neuvottelija Dick Law sanoo, että jalkapallomaailma kaipaa lisää Granovskaian kaltaisia seurajohtajia.

– Suurin kiitokseni on, että Marinan sanaan voi luottaa. Luottamus on sana, jota käytän jalkapallossa hyvin harvoin, mutta Marinaan pystyin luottamaan. Hänen ammattitaitonsa, työmoraalinsa ja se, miten hän edustaa seuraansa – sen pitäisi olla malliesimerkki tällä alalla, Law sanoi The Athleticille.

Päinvastoin kuin Abramovitshia, Granovskaiaa ei syytetä mistään. Hänen asemansa Abramovitshin luottonaisena ja tausta Abramovitshin muissa yrityksissä tarkoittanee silti sitä, ettei hän voi jatkaa yhtä vaikutusvaltaisessa asemassa kuin nyt.

– Kun kuka tahansa puhuu Chelseasta, Marinan nimi nousee esiin kaikessa kukoistuksessa. Avainkysymys on: Voiko hän jatkaa Chelseassa jonkun toisen alaisuudessa vai onko hän aina ja ikuisesti Romanin joukkueessa, nimetön lähde pohti Telegraphille.