West Ham voitti Evertonin ja Tottenham Newcastlen Valioliigan sunnuntain kierroksella.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pääsystä neljän parhaan joukkoon taistelevat Tottenham ja West Ham hoitivat leiviskänsä, kun sunnuntaina kaatuivat sarjan tyvipään Newcastle ja Everton. Nelossija riittää pääsyyn ensi kauden Mestarien liigaan.

Newcastle meni Tottenhamin vieraana johtoon avauspuoliajan lopulla Fabian Schärin osumalla, mutta Ben Davies tasoitti vielä ennen taukoa. Toisella puoliajalla Tottenham oli sitten pysäyttämätön, 5–1-voittolukemat maalasivat Matt Doherty, Son Heung-min, Emerson Royal ja Steven Bergwijn.

Viisi voittoa kuudesta viime liigapelistään ottanut Tottenham nousi sarjassa maalierolla neljänneksi ohi Arsenalin. Arsenalilla on toki kaksi ottelua vähemmän pelattuna, ja maanantaina se voi napata jälleen nelossijan välttämällä tappion Crystal Palacen vieraana.

Kaksikosta kolmen pisteen päässä ovat West Ham ja Manchester United. West Ham kaatoi Evertonin 2–1, kun Jarrod Bowen teki voittomaaliksi jääneen osuman 58. minuutilla.

Aaron Cresswellin hieno vapaapotku vei West Hamin johtoon avauspuoliajalla, mutta Mason Holgate toi vieraat tasoihin toisen puoliajan kahdeksannella minuutilla. Bowenin maalin jälkeen Evertonin Michael Keane ajettiin ulos, ja vieraiden kiri jäi vajaaksi.

Everton on pelannut pääsarjassa yhtäjaksoisesti kaudesta 1954–55 lähtien. Nyt se on juuri putoamisviivan yläpuolella, kolme pistettä edellä Watfordia. Everton kohtaa keskiviikkona viimeistä edellisenä sarjassa majailevan Burnleyn, joka on Evertonia neljä pistettä perässä. Sarjajumboon, Teemu Pukin Norwichiin, Evertonilla on etumatkaa seitsemän pistettä.

– Jälleen moni asia kääntyi meitä vastaan, sitä on tapahtunut meille (tällä kaudella). Mutta pelissä oli paljon positiivista, olisimme ehdottomasti ansainneet pisteen hyvää joukkuetta vastaan. Meillä oli hyviä paikkoja, tarpeeksi kahteen tai kolmeen maaliin. Ja kun teemme niistä, voitamme pelejä, ja meillä on vielä kymmenen ottelua jäljellä tehdäksemme sen. Kymmenen ottelua on paljon, Evertonin valmentaja Frank Lampard valoi uskoa BBC:n sivuilla.