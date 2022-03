Futistähti pelottavassa auto-onnettomuudessa – ”On ihme, että hän on elossa”

Manuel Lanzini joutui auto-onnettomuuteen matkalla harjoituksiin.

Valioliigajoukkue West Hamin argentiinalaispelaaja Manuel Lanzini joutui torstaina osalliseksi auto-onnettomuuteen. Onnettomuudesta kertoneiden brittimedioiden mukaan auto suistui iltapäivällä A12-tieltä siten, että V-sarjan Mercedes kääntyi kyljelleen.

Mediatietojen mukaan Lanzini pääsi autosta pois omin avuin ja naarmuitta jo ennen palokunnan saapumista. Lanzini tarkastettiin vammojen varalta, mutta hänen annettiin jatkaa matkaa kohti West Hamin harjoituskeskusta.

29-vuotias jalkapalloilija ei ajanut autoa itse. Hän oli matkalla harjoituksiin autonkuljettajan kanssa. The Sunin lähteen mukaan on normaalia, että etenkin Lontoon keskustassa asuvat West Hamin pelaajat käyttävät kuljetuspalveluita.

– Kuulemani mukaan on ihme, että hän on elossa. Tämä on ihmeellinen läheltä piti -tilanne ja olisi voinut koitua Lanzinin ja kuljettajan kuolemaksi, The Sunin lähde kertoi.

Suur-Lontoon poliisi vahvisti torstaina sanomalehti Evening Standardille tapauksen, jossa auto on suistunut tieltä ennen törmäämistä puuhun.

– Tie on kaksikaistainen molempiin suuntiin, joten tästä olisi voinut aiheutua paha verilöyly. Tämä vain näyttää sen, ettei varallisuudella ole väliä – me olemme kaikki yhtä alttiita tällaiselle, The Sunin lähde sanoi.

Lanzini oli maajoukkuetauon jälkeen palaamassa West Hamin harjoituksiin Argentiinan maajoukkuetehtävistä.

West Hamin kausi jatkuu sunnuntaina kotiottelulla Evertonia vastaan.