The Athletic: Tämä on Teemu Pukin viikkopalkka

Teemu Pukin muhkea palkka aiheuttaa Norwichille päänvaivaa, kirjoittaa The Athletic.

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalitykin Teemu Pukin viikkopalkka seurajoukkueessaan Norwichissa on ”päälle 50 000 puntaa” (nykykurssilla 60 000 euroa), kirjoittaa arvostettu The Athletic.

Summa nousi esille jutussa, jossa verkkolehti pohtii, kannattaako Norwichin pitää Pukki riveissään myös ensi kaudella.

Pian 32 vuotta täyttävän Pukin sopimus Norwichin kanssa umpeutuu tulevana kesänä, mutta seuralla on optio jatkaa diiliä vuodella niin halutessaan.

Asiassa on vain yksi mutta: Norwichin putoaminen Valioliigasta on käytännössä varma ja Pukin palkka on seuran näkökulmasta liian muhkea toiselle sarjatasolle.

The Athleticin tietojen mukaan Norwich ja Pukin leiri ovat hyvässä hengessä sopineet neuvottelevansa jatkosta ennen kauden päättymistä. Pukki itse haluaisi jäädä seuraan, josta on tullut hänelle kuin toinen koti.

Myös The Athletic arvioi Norwichin olevan halukas pitämään Pukin, joka on jatkuvasti osoittanut arvonsa seuralle. Norwich on tällä kaudella tehnyt 18 maalia Valioliigassa. Niistä Pukki on viimeistellyt kahdeksan ja syöttänyt kaksi.

Neljättä kauttaan Norwichissa pelaava Pukki on osunut seuran paidassa jo yhteensä 75 kertaa. Hän on seuran historian seitsemänneksi paras maalitykki.

Tulevana viikonloppuna ja ensi viikon alussa Pukki on Huuhkajien matkassa. Suomi kohtaa leirillään Espanjassa lauantaina Islannin ja tiistaina Slovakian.