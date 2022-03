Poliisin teoria: Musta Audi väärissä kilvissä yhdistää rikoksia – piinaako sama sarjaryöstäjä Manchesterin miljonäärifutaajia?

Poliisi uskoo päässeensä jalkapalloilijoiden koteihin iskeneiden ryöstäjien jäljille.

Paul Pogba on yksi monista ManU-pelaajista, joiden kotiin on murtauduttu tänä vuonna.

Manchester Unitedin Paul Pogban, Victor Lindelöfin ja Jesse Lingardin sekä Manchester Cityn Joao Cancelon kotimurtojen takana on mahdollisesti sama jengi, poliisi arvioi.

Mm. brittitabloidit Mirror ja The Sun uutisoivat poliisin havainnoista, joiden mukaan viime viikolla tapahtuneeseen Pogban asuntomurtoon mahdollisesti liittyvä sama musta Audi on tiettävästi liikkunut ainakin kahden muun jalkapalloilijan asuntojen lähettyvillä kotimurtojen aikana.

– Poliisi tekee nyt paljon tutkimustyötä valvontakameranauhojen parissa, joita on paljon. Autossa on väärennetyt rekisterikilvet, mutta poliisi on edistynyt tutkimuksissa, The Sunin lähde kertoo.

Keskikenttäpelaaja Pogban, 29, kotiin murtauduttiin viime viikon tiistaina sillä aikaa, kun ranskalainen joukkueineen pelasi Atletico Madridia vastaan Mestarien liigassa.

Pogban vaimo Zulay oli katsomassa ottelua. Kotona olivat perheen kaksi lasta ja lastenhoitaja.

– Perheemme pahin painajainen tapahtui, kun kotiimme murtauduttiin ja ryöstettiin samalla, kun lapsemme nukkuivat makuuhuoneessaan. Ryöstäjät olivat kotonamme alle viisi minuuttia, mutta siinä ajassa he veivät arvokkaimpamme: turvallisuuden tunteen, Pogba kirjoitti Mirrorin mukaan sosiaalisessa mediassa.

Pogba on kertonut sosiaalisessa mediassa palkitsevansa kenet tahansa, joka auttaa tiedoillaan Pogban kotiin murtautuneen jengin jäljille.

Ryöstöt ovat olleet Manchesterin joukkueissa pelaaville jalkapalloilijoille vitsaus. Vuodenvaihteessa Manchester Cityn puolustaja Joao Cancelo, 27, sai vekin päähänsä, kun portugalilainen puolustautui nelihenkisen joukon murtoyritykseltä.

Pogban joukkuetovereista ruotsalaispuolustaja Victor Lindelöfin, 27, kotiin murtauduttiin tammikuussa, kun ManU oli vieraspelimatkalla. Tuolloin Lindelöfin vaimo Maja lukittautui perheen pienten lasten kanssa piiloon huoneeseen.

Victor Lindelöf (oik.) on yksi ryöstön kokeneista ManU-pelaajista. Jadon Sancho (vas.) ja Luke Shaw (taustalla) ovat toistaiseksi säästyneet ryöstäjien kynsiltä.

Neljä päivää ennen murtoa Lindelöfien kotiin ManUn Jesse Lingardin, 29, kotoa oli viety 100 000 punnan (noin 120 000 euroa) edestä vaatteita ja koruja.

Kaikkia ManU-pelaajien ryöstöjä yhdistää sama asia – joukkueella on ollut ryöstöjen tekohetkellä ottelu.