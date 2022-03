Lehti: Roman Abramovitsh asetti tiukat vaatimukset – uhkakuvat Chelsean ympärillä kasvavat

Chelsean kannattajien ylistämästä venäläisomistajasta saattaa sittenkin tulla konna.

Brittilehti Daily Mail kertoo lähteisiinsä pohjaten, että Chelsean omistaja Roman Abramovitsh ei haluaisi myydä seuraa eurooppalaisille, brittiläisille tai yhdysvaltalaisille ostajille.

Chelsean vuonna 2003 ostanut Abramovitsh ilmoitti muutama viikko sitten laittavansa seuran myyntiin. Hetkeä myöhemmin venäläisoligarkki joutui Iso-Britannian pakotelistalle ja hänen varansa jäädytettiin.

Valtion erityisluvalla Chelsea on kuitenkin saanut jatkaa toimintaansa.

Abramovitsh on palkannut The Raine Group -nimisen yrityksen hoitamaan seuran myyntiä. Daily Mailin mukaan miljardöörillä on kuitenkin veto-oikeus ostotarjouksiin.

Ostotarjousten jättämisen takaraja päättyi perjantaina.

Tarjouksensa jätti useampi sijoittajaryhmittymä, joista valtaosa on Abramovitshin pakotelistalle asettaneista länsimaista.

Ainoa länsimaiden ulkopuolelta jätetty tarjous tuli Daily Mailin mukaan Saudi-Arabiasta. Lehti kuitenkin arveli, että surkeasta ihmisoikeustilanteeseen tunnetusta arabimaasta tullut tarjous ei läpäisisi Britannian valtiovarainministeri Rishi Sunakin seulaa.

Jos Abramovitsh ei saa Chelseaa myytyä, seuraa uhkaa ajautuminen selvitystilaan. Se tarkoittaisi automaattista kymmenen pisteen rangaistusta.