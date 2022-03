Irina Abramovitshin kerrotaan elävän todellista ökyelämää Lontoossa.

Venäläiset oligarkit ovat joutuneet tavanomaista ahtaammalle Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Pakotteet ovat pakottaneet ökyrikkaat pois mm. EU-maista, ja esimerkiksi Roman Abramovitsh on purjehdituttanut suurjahtejaan pakotteiden alta väljemmille vesille, jotta niitä ei takavarikoitaisi.

Brittilehti The Sun kertoo, että Chelsean omistajan ex-vaimo Irina elää pelossa oman omaisuutensa ja tulevaisuutensa puolesta. Hänen omaisuutensa arvoksi arvioidaan noin 500 miljoonaa puntaa.

Irina Abramovitsh ei ole pakotelistalla, mutta lehden tietojen mukaan viiden lapsen äiti pelkää ökyelämänsä puolesta.

– On olemassa rahaa ja rikkauksia, ja sitten on rahaa Roman Abramovitshin mittakaavassa. Se räjäyttää ylenpalttisuuden aivan uudelle tasolle, The Sunin haastattelema lähde kertoo.

Lähteen mukaan Irina ei pelkää antaa varallisuutensa näkyä. Hän on tuttu näky maineikkaassa Harrod’sin tavaratalossa.

– Hän on aina ollut Harrod’sin ykkösasiakas. Hän ostaa muotivaatteita tonnikaupalla. Hän on Lontoon Imelda Marcos.

Irina Abramovitsh on niin ikään tuttu näky Lontoon yöelämässä.

– Nyt hän ei tiedä, mitä tehdä. Hän pelkää aikansa Britanniassa olevan pian pysyvästi ohi. Oligarkit ovat syypäitä Ukrainassa käytävään sotaan. Heidän verirahansa näkeminen Lontoossa ja se, millaisen elämän rahat mahdollistavat, on pysäytettävä, lähde jatkoi.

Roman Abramovitsh yrittää parhaillaan kuumeisesti myydä Chelseaa. Ostajiakin olisi, mutta pakotteet vaikeuttavat myyntiprosessia. Seurana Chelsea ei edes saa myydä pääsylippuja tällä hetkellä, jottei oligarkin rahapussi karttuisi.