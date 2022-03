Ken Bates kritisoi sitä, että lontoolaisseuran fanit ja työntekijät kärsivät turhaan.

Chelsean entinen omistaja Ken Bates on raivoissaan Britannian hallituksen talouspakotteista, jotka kohdistuvat välillisesti Lontoon valioliigaseuraan.

Batesin, 90, mielestä pakotteet eivät toimi ja kurittavat tavoitellun maalin, Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän lähipiirin, sijaan tavallista englantilaiskansaa.

Chelsean nykyinen venäläisomistaja Roman Abramovitsh on pakotettu myymään seuran sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Länsimaat nostivat reaktiona kovat talouspakotteet hyökkääjää ja sen eliittiä – myös Abramovitshia kohtaan.

Pakotelistalle joutuneen Abramovitshin varat on jäädytetty Britanniassa. Chelsea on vaikeuksissa, koska seuran liiketoiminta on tilanteen takia jäissä. Chelsea ei voi myydä lippuja otteluihinsa tai mitään oheistuotteita eikä ostaa tai myydä pelaajia.

Batesin mielestä Chelsea on viaton sijaiskärsijä.

– Vladimir Putin varmasti paskoo housuihinsa, koska Chelsea ei saa myydä ottelulehtisiä tapahtumissaan. Tavalliset moskovalaiset piiloutuvat kellareihin, koska he eivät näe Chelsean peliä tv:stä, Bates kommentoi Daily Mailille sarkastisesti.

– Kuten tyypillistä, tavalliset ihmiset kärsivät. Chelsean työntekijät varmaan kyselevät, onko heillä jatkossa töitä. Onko heillä turvaa? Entäpä mitä tekemistä Chelsean faneilla on sen kanssa, että Putin pommittaa synnytyssairaaloita Ukrainassa?

Bates pitää Britannian siviilihallintoa vitsinä maailmalla.

Englantilainen liikemies osti Chelsean yhdellä punnalla vuonna 1982 ja myi sen ”kelpo” voitolla Abramovitshille 19 vuotta myöhemmin. Venäläisoligarkki osti seuran noin 140 miljoonalla punnalla eli noin 166 miljoonalla eurolla.

Ken Bates vuonna 2017.

Bates ei kadu kauppaa.

– Oli ihan sama myydä venäläiselle kuin jollekin muulle. Niinä päivinä ei ollut eroa. Kommunikaationi Abramovitshin kanssa oli aina hyvin suoraa ja yksinkertaista, Bates sanoi ja lisäsi, ettei tunne sympatiaa oligarkkia kohtaan varallisuuden jäädyttämisen jälkeen.

– Abramovitshin varallisuus on 7–8 miljardia puntaa. Hän voi syödä pihviä ja ranskalaisia kahdesti päivässä, kuten minäkin. Kun hänet haudataan, käärinliinoissa ei ole taskuja.

Vaikeuksistaan huolimatta Chelsea pääsi jatkoon Mestarien liigassa. Lontoolaiset pudottivat keskiviikkoiltana Lillen.