Valioliigaottelu keskeytyi erikoisesta syystä – 21-vuotias mies sitoi itsensä kaulasta maalitolppaan

Everton otti tärkeän voiton Valioliigassa. Ottelu Newcastlea vastaan keskeytyi useaksi minuutiksi mielenosoittajan vuoksi.

Everton voitti Newcastlen 1–0 torstai-illan ainoassa valioliigaottelussa.

Alex Iwobi iski tärkeääkin tärkeämmän voittomaalin lisäajan kymmenennellä minuutilla. Se antoi Evertonille hieman hengitystilaa putoamistaistelussa.

Ottelu venyi niin paljon lisäajalle, sillä toisen jakson alussa peli keskeytyi seitsemäksi minuutiksi mielenilmauksen vuoksi.

Mies sitoi itsensä kaulasta kiinni Goodison Parkin maalitolppaan. Sky Sportsin mukaan mielenosoittajan irti saamiseksi tarvittiin useampi järjestyksenvalvoja. Mies kannettiin lopulta kentältä.

Mielenosoittaja oli pukeutunut oranssiin paitaan, jossa oli teksti Just Stop Oil (suom. pysäyttäkää öljy). Skyn mukaan mielenosoittaja kuuluu Just Stop Oil -nimiseen ryhmään, joka on osoittanut mieltään Pohjanmeren uusia öljykenttiä vastaan. Ryhmä vastustaa Britannian öljyteollisuutta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kyseinen ryhmä on Skyn mukaan vahvistanut, että Goodison Parkille juossut mielenosoittaja oli 21-vuotias Louis.

Everton on Valioliigassa sijalla 17, kolme pistettä putoamisviivasta.