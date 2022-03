Salasuhde paljastui: Roman Abramovitsh heilastelee ukrainalaistaustaisen naisen kanssa – ikäeroa 30 vuotta

Chelsean venäläisen kohuomistajan uusin mielitietty on tiettävästi malli Aleksanda Korendjuk.

Oligarkki Roman Abramovitshin nimi on ollut viime viikkoina otsikoissa enemmän kuin kenties koskaan aiemmin 55-vuotiaan venäläisen Chelsean aikakaudella.

Abramovitshin varat Britanniassa jäädytettiin osana laajoja Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainassa aloitetun hyökkäyssodan jälkeen. Chelseakin on ajautunut ahtaalle, sillä seura ei esimerkiksi saa myydä pääsylippuja tai fanituotteita tällä hetkellä, koska rahat menisivät taholle, joka ei saa tehdä liiketoimintaa Britanniassa tällä hetkellä.

Abramovitshin liikkeitä seurataan tarkasti. Abramovitsh herätti hiljattain huomiota, kun hänen yksityislentokoneensa suhasi pitkin Eurooppaa.

Lentosuhinan lisäksi puhuttaa myös romanttinen sutina. Brittilehdistö innostui, kun venäläinen seurapiiritoimittaja Bozhena Rynska paljasti Abramovitshin tapailevan Aleksandra Korendjukia.

25-vuotias Korendjuk on 30 vuotta Abramovitshia nuorempi. Hän on yrittäjä ja tv-persoona Venäjällä. The Sunin mukaan hänellä on ukrainalaiset juuret.

– Roman Abramovitshin uusin mielitietty on hyvin kiinnostava. Vuoden alussa huhut alkoivat kiertää, että Aleksandra Korendjuk oli kaapannut oligarkin sydämen. Tästä tytöstä tiedetään kovin vähän, mutta sanotaan, että hän on perustanut yrityksen musiikkialalla. Hän on myös näytellyt, The Sun kertoo Rynskan sanoneen Korendjukista.

Abramovitsh on ollut kolmesti naimisissa ja hänellä on seitsemän lasta. Hänen tuorein liittonsa päättyi 2018.