Chelsean tilanne on käynyt tukalaksi sen jälkeen, kun omistaja Roman Abramovitsh asetettiin pakotelistalle. Jo ensi viikon pelimatka Ranskaan nostattaa kysymyksiä.

Chelsea on joutunut vaikeaan tilanteeseen.

Englannin Valioliigan huippujoukkueisiin kuuluva Chelsea on ajautumassa sekosortoon. Britannian hallitus asetti torstaina seuran venäläisomistajan, oligarkki Roman Abramovitshin, pakotelistalle.

Abramovitshilla on hyvät suhteet Vladimir Putiniin.

Abramovitsh oli ehtinyt panna seuran myyntiin, mutta pakotelistalle joutuminen jäädytti kauppa-aikeet ainakin toistaiseksi. Lisäksi seura ei saa hankkia tuloja. Se esimerkiksi ei saa enää myydä pääsylippuja otteluihinsa eikä fanituotteita. Myös pelaajasopimuksien ja -kauppojen tekeminen on kielletty.

Kausikorttilaiset pääsevät edelleen otteluihin normaalisti.

Palkanmaksu henkilökunnalle sallitaan edelleen, mutta tulovirtojen oheneminen vaikeuttaa tilannetta. Useiden brittimedioiden mukaan Chelsean palkkakulut ovat huimat 28 miljoonaa puntaa (noin 33,5 miljoonaa euroa) kuukaudessa.

Kaiken päälle seuran merkittäviin sponsoreihin kuuluva matkapuhelinyritys Three on lyönyt yhteistyön jäihin ja vaatinut logonsa välitöntä poistamista joukkueen pelipaidoista. Threen ja Chelsean välisen sopimuksen arvo on ollut 40 miljoonaa puntaa (noin 47,8 miljoonaa euroa) vuodessa.

Tämän jälkeen myös Hyundai, jonka logo on ollut Chelsean pelipaitojen hihassa, keskeytti yhteistyönsä seuran kanssa.

Chelsean omistaja, kytköksistään Vladimir Putiniin tunnettu Roman Abramovitsh on yrittänyt myydä seuran. Asia on ainakin toistaiseksi jäissä.

Ei siis ihme, että levottomuus seuran sisällä kasvaa. Vaikka manageri Thomas Tuchel on esiintynyt mediatilaisuuksissa suhteellisen rohkaisevasti, pelaajia on alkanut kalvaa huoli tulevaisuudestaan.

– Niin kauan kuin meillä on riittävästi pelipaitoja ja bussi, jolla mennä peleihin, olemme valmiita kilpailemaan täysillä, Tuchel sanoi mm. Eurosportilla.

Daily Mail vihjailee vahvasti, että osa Chelsean pelaajista suunnittelee jo nyt lähtemistä seurasta. Esimerkiksi nuoret tähdet Reece James ja Mason Mount sekä kokeneet N’Golo Kante ja Jorginho saattavat vaihtaa maisemia, jos seuran jatkosopimuskielto jatkuu kauan.

Hyökkääjä Romelu Lukaku, jonka Chelsea osti viime kesänä italialaisjätti Interistä noin 116 miljoonalla eurolla, olisi Gazzetta Dello Sportin mukaan mahdollisesti palaamassa Italiaan. Mediatietojen mukaan pelaaja olisi valmis jopa tuntuvaan palkanalennukseen päästäkseen pois Chelseasta.

Chelsean kapteeni Cesar Azpilicueta ja omistaja Roman Abramovitsh esittelivät seuran voittamaa Mestarien liigan pokaalia 2021.

Italiassa huhutaan jo Romelu Lukakun paluusta Interiin.

Cesar Azpilicuetan, Antonio Rudigerin ja Andreas Christensenin sopimukset päättyvät tämän kauden jälkeen, eikä heidän kanssaan voida tehdä uusia kontrahteja nykyisessä tilanteessa. Tämän hetken tiedoilla heidän lähtönsä näyttävät todennäköisiltä.

Triosta etenkin Rudiger kiinnosti monia muita seuroja jo ennen Chelsean ajautumista nykyiseen tilanteeseen.

Valioliigassa kolmantena oleva Chelsea pelaa seuraavaksi sunnuntaina. Se saa kotiottelussaan vastaan Newcastlen.

Joukkueen ohjelmassa on ensi viikon keskiviikkona Mestarien liigan vierasottelu Ranskassa Lilleä vastaan.

Myös Chelsean pelimatkoihin käyttämiä rahamääriä on rajoitettu. Seura saa käyttää yhteen ottelumatkaan 20 000 puntaa eli noin 24 000 euroa.

Rajoitus asettaa merkittävän haasteen. West Hamin ja Southamptonin pelimatkojen järjestelyissä mukana olleen Hugo Scheckterin mukaan pelkästään yksi Valioliigan vierasottelu maksaa seuralle noin 30 000 puntaa. Summa sisältää esimerkiksi matkat, turvajärjestelyt, majoitukset ja ruokailut.

– Ulkomaille lähdettäessä en näe muuta vaihtoehtoa kuin reittilennot tai matkustamisen bussilla ja merkittävän tasonpudotuksen hotellimajoituksessa. Sillä on iso vaikutus, Scheckter kertoi Twitterissä.