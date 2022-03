Teemu Pukin vire yltyy! Iski nyt jättiläistä vastaan

Teemu Pukki osui rangaistuspotkusta Chelseaa vastaan. Norwich hävisi.

Norwich Cityn hyökkääjä Teemu Pukki teki joukkueensa ainokaisen keskiviikon valioliigaottelussa Chelseaa vastaan.

Chelsea voitti ottelun 3–1.

Pukki iski kotijoukkueen 1–2-kavennuksen 69. minuutilla rangaistuspotkusta. 31-vuotias suomalainen sijoitti pallon vuorenvarmasti itsestään katsottuna oikeaan alanurkkaan. Chelsean maalivahti Edouard Mendy aavisti vastakkaiseen kulmaan.

Maali oli Pukille kauden kahdeksas Valioliigassa. Hän osui myös Brentfordia vastaan viime viikonloppuna.

Sarjakolmonen Chelsea karkasi heti avausjaksolla kahden maalin johtoon Trevoh Chalobahin ja Mason Mountin maaleilla. Kai Havertz viimeisteli loppulukemat näyttävällä yläkulmalaukauksella 90. minuutilla.

Norwich on jämähtänyt Valioliigan hännille. Se on jo viiden pisteen päässä viimeisen säilyjän paikalla lymyilevästä mutta kolme ottelua vähemmän pelanneesta Evertonista.

Pukki on joukkueensa suvereenisti tehokkain pelaaja. Kanarialintujen toiseksi paras maalintekijä Josh Sargent on tehnyt kaksi maalia Valioliigassa.

Ottelun alussa koettiin ristiriitaisia hetkiä, kun Chelsean kannattajat lauloivat venäläisen oligarkkiomistajansa Roman Abramovitshin nimeä.

Britannian hallitus on jäädyttänyt Abramovitshin varoja ja häneen on kohdistettu muitakin pakotteita. Venäläismiljardööri on kaavaillut Chelsean myymistä, mutta tällä tietoa sitä ei voi nyt toteuttaa.

Tämänhetkisten mediatietojen mukaan Chelsea ei voisi myöskään myydä otteluihinsa lippuja. Peleihin pääsisivät vain kausikorttilaiset.

Kello 23.23 juttuun päivitetty ottelun lopputulos.