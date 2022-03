Orpopojasta tuli Putinin "kassanhoitaja” ja yksi maailman rikkaimmista – tällainen on ristiriitainen ja mystinen Roman Abramovitsh, 55

Roman Abramovitsh nousi miljardööriksi vaikeista lähtökohdista.

Roman Abramovitsh on saavuttanut satumaista menestystä kentällä ja sen ulkopuolella.

Chelsean omistaja Roman Abramovitsh, 55, ilmoitti maaliskuun alussa myyvänsä lontoolaisen valioliigaseuran. Myymisen taustalla on, että Abramovitsh joutui pakoteuhan alle Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Venäläismiljardöörillä on läheiset suhteet presidentti Vladimir Putinin hallintoon. Häntä on pidetty Putinin ”kassanhoitajana” Catherine Beltonin Putinin sisäpiirissä -paljastuskirjan mukaan.

Abramovitshin 19 vuoden aikakausi Chelsean omistajana on tulossa päätökseen. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen jalkapallo, erityisesti Valioliigassa pelattava, on mullistunut.

Muutoksen sytyke leimahti, kun Abramovitsh osti Chelsean vuonna 2003 180 miljoonalla eurolla. Nyt hän pyytää siitä väitetysti 3,6 miljardia. Abramovitshin tiedotteen mukaan saadut voitot luovutettaisiin hyväntekeväisyyssäätiölle, joka auttaa Ukrainan sodan uhreja.

– Minulle Chelsean omistamisessa ei koskaan ole ollut kyse rahasta tai bisneksestä, vaan puhtaasta intohimosta jalkapalloa ja seuraa kohtaan, Abramovitsh sanoi.

Samalla hän toisti väitteen, jonka esitti jo ostaessaan joukkueen. Väitteen, joka on vuosien saatossa kyseenalaistettu voimakkaasti. Miksi taitava ja häikäilemätön liikemies kaataisi miljardeja jalkapalloseuraan, johon hänellä ei ole siteitä, ja maahan, jossa hänellä ei ole juuria? Miksi hän tekisi tappiollisen sijoituksen ja pitäisi siitä vuosikymmeniä kiinni?

Uskottavimman selityksen on tähän asti antanut Beltonin paljastuskirja. Selityksellä ei ole mitään tekemistä kevytmielisen hurvittelun kanssa. Kirjan mukaan taustalla oli Putinin kyyninen juoni.

Abramovitsh tuli tunnetuksi länsimaissa oikeastaan vasta sillä hetkellä, kun hän astui julkisuuteen Chelsean uutena omistajana vuonna 2003. Hiljainen, harmaa ja sänkipartainen mies oli vasta 36-vuotias, mutta jo upporikas. Venäläinen edusti uutta rahaa ja valtaa kansainvälisessä jalkapallossa.

– Haluan huvitella eli menestyä ja voittaa pokaaleja, Abramovitsh selitti kauppaansa.

Samaa mantraa hän toisti koko kautensa ajan.

Menestystä hän myös sai. Venäläinen käänsi rahoillaan Chelsean seurahistorian päälaelleen lainaamalla sille lähes pari miljardia euroa, joita ei tarvitse maksaa takaisin. 19 vuoden aikana lontoolaiset voittivat viisi kertaa Valioliigan mestaruuden, viidesti FA Cupin sekä kahdesti niin Mestarien liigan kuin Euroopan liigan.

Abramovitshin hankkimat Jose Mourinho, Didier Drogba, Claude Makelele, N’Golo Kante ja kumppanit jäivät ikuisesti seurahistoriaan. Niin jäivät myös täysin flopannut shokkiostos Fernando Torres ja hurjana pyörinyt valmentajakaruselli.

John Terry, Abramovitsh, Frank Lampard ja Eidur Gudjohnsen juhlivat Valioliigan voittoa vuonna 2005.

Belton katsoi kuitenkin kiiltävää pintaa syvemmälle. Reutersin erikoistoimittajan keskeinen Abramovitshia koskeva väite oli, että presidentti Putin ohjasi oligarkin ostamaan Chelsean. Näin Venäjä ja sen Lontoon pörssiin listautuneet yritykset saisivat Britanniassa hyvää pr:ää, mikä taas kietoisi länttä enenevässä määrin Putinin pikkusormen ympärille.

Samalla rakennettiin Putinin hallinnon massiivista varjotaloutta, kun Venäjän valtionyhtiöiden mittaamattomia tuottoja länsimaistettiin ja pestiin puhtaaksi.

Kirjan mukaan Putin määräsi kaupasta osana suunnitelmaa, jolla korruptoitaisiin länsi korruptoimalla paikalliset eliitit. Chelsea ostamalla luotaisiin ”sillanpääasema Venäjän vaikutukselle Isoon-Britanniaan”. Eliitin lisäksi Abramovitsh kohottaisi Venäjän profiilia myös tavallisten brittien silmissä. Chelsean kautta saataisiin venäläistä vaikutusta läpi myös Kansainväliseen jalkapalloliittoon Fifaan, joka oli ”tunnetusti korruptoitunut organisaatio”.

Abramovitsh on kiistänyt väitteet ja haastanut Beltonin oikeuteen. Puolustusasianajajan mukaan kirjailijalla oli kolme lähdettä, joista hän oli tietonsa saanut. Teoksessa oli myös puolustuksen mukaan tehty selväksi, että Putinin ohjauksesta ei ollut varmaa tietoa.

– Mikä totuus tässä asiassa lieneekin, Chelsean ostaminen symboloi venäläistä rahatulvaa Isoon-Britanniaan, kirjassa sanotaan.

Eikä vain venäläistä rahatulvaa. Abramovitsh raivasi tietä myös muille miljardööreille, jotka halusivat ostaa kasvojenkohotuksen futiksen avulla, sekä näiden kyseenalaiselle rahalle.

Nykystandardeilla Abramovitsh oli lähes tyhjätasku. Newcastlen vastikään ostanut Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto on arvoltaan 60-kertainen oligarkkiin verrattuna.

Roman Abramovitsh nosteli Mestarien liigan pyttyä Münchenissä vuonna 2012.

Abramovitshin suhde Ukrainan sotaan on ristiriitainen. Toisaalta häntä pidetään hyökkäyskäskyn antaneen Putinin miehenä. Toisaalta hänen äitinsä vanhemmat olivat ukrainalaisia, jotka pakenivat toista maailmansotaa Neuvostoliiton Saratoviin.

Siellä, Volgan varrella maan kaakkoisosassa, Abramovitsh syntyi vuonna 1966 juutalaiseen perheeseen. Abramovitshin isän juutalaissuvun juuret olivat Valko-Venäjällä, josta isän perhe oli siirtynyt Liettuaan. Kun Neuvostoliitto valtasi Liettuan, Abramovitshin isovanhemmat ja hänen isänsä lähetettiin vankileireille Siperiaan 1940. Hänen isoisänsä kuoli leirillä kaksi vuotta myöhemmin.

Romanin elämän alku oli vaikea. Äiti Irina, joka oli ammatiltaan musiikinopettaja, kuoli, kun poika oli vain vuoden vanha. Isä Aron menehtyi kolme vuotta myöhemmin rakennusonnettomuudessa. Ennen kuolemaansa isä työskenteli Komin neuvostotasavallan talousvaltuustossa.

Abramovitshin jäätyä orvoksi hän asui sukulaistensa luona ensin Moskovassa ja sitten Komissa, suomalais-ugrilaisten komien seuduilla Uralin länsipuolella. Napapiirillä sijaitseva Komi on kylmä paikka, jossa öljyvarannot uinuvat ikiroudan alla. Vuonna 1978 Komin Ust-Shtshugorissa mitattiin kirpeä pakkasennätys: 58,1 astetta.

Abramovitsh aloitti uransa liike-elämässä noin 20-vuotiaana käväistyään Neuvostoliiton armeijassa. Myyttitarinan mukaan hän sai häälahjaksi 2 000 ruplaa, kun hän avioitui ensimmäisen vaimonsa Olgan kanssa vuonna 1987. Hän osti ulkomailta hammastahnaa ja sukkahousuja. Niitä hän sitten myi voitolla mustassa pörssissä kotimaassaan.

Perestroika mahdollisti Neuvostoliitossa yritystoimintaa. Vuonna 1988 Abramovitsh perusti vaimonsa kanssa nukkeja valmistaneen yrityksen. Muutamassa vuodessa mies eteni käymään kauppaa öljyllä, puutavaralla ja elintarvikkeilla. Vuoden 1992 syyte 55:n dieseliä sisältäneen junavaunullisen kavaltamisesta oli vain hetkellinen hidaste matkalla kohti valtavaa omaisuutta.

Roman Abramovitsh kuvattuna vuonna 2011 Lontossa.

Neuvostoliiton hajottua Abramovitsh nousi 1990-luvulla yhdeksi Venäjän johtavista oligarkeista, jotka rikastuivat häikäilemättömästi, kun valtion omaisuutta yksityistettiin.

Abramovitsh ja hänen liikekumppaninsa Boris Berezovski hankkivat selvästi alle markkinahinnalla öljy-yrityksen nimeltä Sibneft, joka koostui entisistä valtio-omisteisista tuotantovälineistä. Kauppa tehtiin presidentti Boris Jeltsinin suojeluksessa epäreilussa huutokaupassa. Sekä Abramovitsh että Berezovski maksoivat osuuksistaan 100 miljoonaa dollaria. Pian kaupan jälkeen yrityksen arvo laskettiin miljardeissa.

Sibneftin hankkimisen jälkeen Abramovitsh siirtyi alumiinibisnekseen, joka oli muuttunut yksityistämisten yhteydessä likaiseksi pelikentäksi. 2000-luvun alussa hän omisti puolet Rusal-yrityksestä. Hän myi osuutensa myöhemmin Oleg Deripaskalle. Sibneftin hän kauppasi Gazpromille vuonna 2005.

Hän on omistanut myös esimerkiksi neljänneksen Venäjän lentoyhtiöstä Aeroflotista ja sijoittanut teräkseen ja teknologiaan.

Ennen kuin vuoden 2008 pankkikriisi huvensi Abramovitshin varoja, hän oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Forbesin vuoden 2021 miljardöörilistan mukaan venäläisen omaisuuden arvo oli 14,5 miljardia dollaria. Hän oli yhä maailman 142. rikkain.

Vladimir Putin ja Roman Abramovitsh.

Miljardien arvoinen siivu Abramovitshin varoista on mennyt poliitikkojen lahjontaan, minkä hän on itse myöntänyt. Hän on ollut sekä Jeltsinin että Vladimir Putinin luottomies ja kerännyt merkittävää poliittista pääomaa kotimaassaan. Vuonna 1996 Jeltsin myönsi hänelle jopa asunnon Kremlistä.

Vuonna 1999 Abramovitsh oli ensimmäinen henkilö, joka suositteli Jeltsinille, että Putinin pitäisi seurata häntä presidenttinä. Kun Putin sitten otti maan johtaakseen, Abramovitsh pääsi uuden presidentin siiven alle. Kun Berezovsky joutui Putinin epäsuosioon ja pakeni maasta petossyytteet niskassaan, Abramovitsh hankki hänen osuutensa Sibneftistä, ja entisten liikekumppanien ystävyys katkesi.

Putinin aikana hänet komennettiin Tshukotkan alueen kuvernööriksi. Hän hoiti virkaa vuoteen 2008. Abramovitsh kohensi Koillis-Venäjällä sijaitsevan alueen infrastruktuuria kaatamalla sinne miljoonia myös omaa rahaansa.

– Hanke on minulle uusi. En ole koskaan johtanut kokonaista aluetta. En ole koskaan puhunut julkisesti ihmisille. Haluan vain kokeilla, pidänkö siitä, Abramovitsh sanoi.

Väitetään, että Kremlissä oligarkista käytetään nimitystä Herra A.

Chelsea ei ole ainoa asia, joka on tuonut hupia rahamiehen elämään. Abramovitsh on tullut tunnetuksi leveästä elämästään jopa oligarkkien mittapuulla.

Hän on käyttänyt ennätyksellisiä summia huvijahtilaivueeseensa. Laivueen jalokivi on 162-metrinen Eclipse, jonka arvellaan maksaneen noin 370 miljoonaa euroa. Varusteluun kuuluu kaksi uima-allasta, elokuvateatteri, kaksi laskeutumispaikkaa helikoptereille ja sukellusvene.

Edesmennyt musiikkilegenda Prince esiintyi uudenvuodenjuhlissa yhdellä Abramovitshin luksusveneistä. Hänen bileissään ovat soittaneet myös Red Hot Chili Peppers ja Robbie Williams, joka piti The Sunday Timesin mukaan yksityiskeikan Putinin lähipiirille vuonna 2014, kun maa oli vallannut Krimin.

Abramovitsh on ollut kolmesti naimisissa. Abramovitsh erosi toisesta vaimostaan Irinasta vuonna 2007 tavattuaan venäläisoligarkki Aleksandr Zhukovin 25-vuotiaan Dasha-tyttären. Abramovitsh ja Zhukov olivat naimissa 2008–18. Huhujen mukaan Irina sai erosta tähtitieteellisen korvauksen.

Abramovitsh on keräillyt muiden maiden passeja vuoden 2018 jälkeen. Tuolloin hänen alkoi olla vaikeaa saada viisumeja Isoon-Britanniaan, koska brittien ja Venäjän välit kiristyivät Sergei ja Julia Skripalin myrkytyksen jälkeen. Hän on saanut sekä Israelin että Portugalin kansalaisuuden juutalaisuutensa perusteella. Jälkimmäinen kansalaisuusprosessi on Portugalin oikeusministeriön tutkinnassa.

Orvon oligarkin elämä on ollut ristiriitainen ja mystinen tarina ryysyistä rikkauksiin, joka näyttäytyy tänään irvokkaassa valossa. Putinin urheilumaailmaan vuosikymmenten aikana uittamat lonkerot alkavat tulla konkreettisella tasolla näkyviin, kun länsi katkoo niitä yksi kerrallaan.

Samalla jalkapallo on herännyt karvas maku suussaan. Abramovitshin ja kumppaneiden miljardeilla oli mukavaa juoda samppanjaa hyvinä aikoina, nyt jäljellä on vain morkkis ja krapula.

Chelsean faneja maailmantilanne ei vaikuta hetkauttavan. Heille venäläinen on sankari. Ennen Burnleyä vastaan pelattua vierasottelua, oli tarkoitus osoittaa kunnioitusta Ukrainan tapahtumia kohtaan. Chelsean fanit alkoivat laulaa Abramovitshin nimeä.

Tavallisten brittien silmissä Putinin Venäjän profiili oli noussut.

