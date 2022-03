Chelsean fanien tilannetaju petti pahasti – pilasivat törkeästi kunnianosoituksen Ukrainalle: ”Nyt ei ollut oikea aika”

Chelsean valmentaja Thomas Tuchel kritisoi joukkueensa kannattajia.

Valioliigajoukkue Chelsean saksalaisvalmentaja Thomas Tuchel pettyi lauantaina joukkueensa fanien käytökseen ennen Burnley-vierasottelua.

Joukkueiden kapteenit – käsivarsissaan Ukrainan lipun väriset nauhat – johdattivat joukkueensa kokoontumaan keskiympyrään ja osoittamaan aplodein tukensa Ukrainalle, mutta kunnianosoituksesta sukeutui irvokas näytös.

Kesken aplodien Chelsean kannattajat aloittivat laulamaan seuran venäläisen oligarkkiomistajan Roman Abramovitshin nimeä. Abramovitsh ilmoitti aiemmin tällä viikolla luopuvansa seurasta.

– Nyt ei ollut oikea aika tällaiselle, Tuchel puhisi ottelun jälkeen.

– Jos osoitamme solidaarisuutta, niin se pitäisi tehdä yhdessä.

Minuutin tukiaplodeista tuli farssi, kun Chelsea-kannattajien laulusta närkästyneet kotijoukkueen fanit vastasivat buuauksin.

– Nyt ei ollut hetki millekään muille viesteille. Nyt oli aika osoittaa kunnioituksemme. Tällaisia asioita tehdään myös sen takia, että me olemme seura ja faniemme pitää pystyä tässä tilanteessa sitoutumaan minuutin aplodeihin, Tuchel linjasi.

– Teemme sen ukrainalaisten takia, ei ole olemassa vaihtoehtoista mielipidettä. Heillä on ajatuksemme ja tukemme ja meidän pitäisi näyttää se yhtenä seurana.

Toisessakin valioliigaottelussa laulettiin kesken kunnianosoituksen, mutta Liverpoolin kannattajat osoittivat tukensa tyylikkäämmin. He lauloivat kunnianosoituksen yhteydessä seuran tunnuskappaletta You’ll Never Walk Alone.

Chelsea voitti Burnleyn 4–0 ja on Valioliigassa kolmantena. Seura on ollut jatkuvasti otsikoissa sen jälkeen, kun Vladimir Putin aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Chelsean omistaja Abramovitshilla on väitetysti hyvät suhteet Putiniin. Abramovitsh, 55, on toistuvasti kiistänyt väitteet läheisistä suhteista Venäjän hallintoon. Ukrainan tilanteen vuoksi pakoteuhan alle joutunut oligarkki ilmoitti viime viikonloppuna luopuvansa määräysvallastaan seurassa. Alkuviikosta hän kertoi myyvänsä Chelsean.

55-vuotias Abramovitsh osti Chelsean kesällä 2003. Hän ansaitsi miljardiomaisuuden liiketoimilla Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Abramovitshin aikana Chelsea on noussut useita pokaaleja Englannissa ja Euroopassa voittaneeksi suurseuraksi.

– Tämä on ollut uskomattoman vaikea päätös, ja sattuu luopua seurasta tällä tavalla, Abramovitsh kertoi seuran tiedotteessa.

Abramovitshin mukaan Chelsea-kaupan tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyssäätiölle, joka auttaa Ukrainan sodan uhreja.