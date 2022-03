Teemu Pukki teki maalin – laiha lohtu Norwichille, näin pelattiin Valioliigassa lauantaina

Brentfordin Ivan Toney kuritti Norwichia kolmella maalillaan.

Teemu Pukki laukoi pallon ilmasta sisään, kun Norwichin ja Brentfordin välisessä ottelussa pelattiin lisäaikaa. Maali jäi Norwichille kuitenkin laihaksi lohduksi, sillä Brentford nappasi jalkapallon Englannin Valioliigassa 3–1-vierasvoiton.

Ottelun hahmo oli Brentfordin Ivan Toney, joka viimeisteli joukkueensa kaikki maalit. Avausosuma syntyi 32. minuutilla kulmapotkun jälkeen, kun Toney ohjasi pallon läheltä sisään. Toisen puoliajan avausvartin aikana Toney viimeisteli kaksi osumaa rangaistuspotkuista.

Jälleen kerran heikkoon puolustamiseen ja virheisiin sortunut Norwich sai tylyssä takaa-ajoasemassa paineen vieraiden kenttäpäähän, ja lopulta Pukki onnistui viimeistelyssä. Osuma oli suomalaishyökkääjälle kauden seitsemäs Valioliigassa.

Norwich on hävinnyt kaikki kilpailut mukaan lukien viisi tuoreinta kamppailuaan. Sarjataulukon jumbona olevan Norwichin ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Evertoniin on viisi pistettä, ja lisäksi Evertonilla on peräti kolme ottelua vähemmän tilillään.

Brentfodin tanskalaistähti Christian Eriksen oli ensimmäistä kertaa avauksessa sitten sydämenpysähdyksensä, jonka hän sai viime kesänä EM-ottelussa Suomea vastaan. Lauantaina kelpo ottelun pelannut Eriksen oli kentällä koko kamppailun.

Eriksen, 30, tuli viime viikonloppuna vaihdosta kentälle ottelussa Newcastlea vastaan. Rytmihäiriötahdistimen saanut Eriksen siirtyi tammikuun lopulla Brentfordiin italialaisesta Interistä.

Lauantain iltapelissä sarjakakkonen Liverpool otti 1–0-kotivoiton West Hamista. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Sadio Mane 27. minuutilla. Liverpool on jäänyt Manchester Citystä kolme pistettä.

Leicester jatkoi Leedsin alakuloa nappaamalla 1–0-kotivoiton. Leeds on pelannut nyt seitsemän peräkkäistä otteluaan ilman voittoa. Tappio oli sille viides peräkkäinen.

Leicesteriä vastaan Leeds olisi pelitapahtumiin peilaten ansainnut enemmän kuin tappion, mutta Harvey Barnesin 67. minuutin takanurkkalaukaus jäi kamppailun ainoaksi osumaksi. Ottelu oli yhdysvaltalaiselle Jesse Marschille ensimmäinen Leedsin peräsimessä. Hän korvasi päävalmentajana Marcelo Bielsan, joka sai viime viikonloppuna potkut.

Aston Villa ja Chelsea järjestivät otteluissaan neljän maalin näytökset. Aston Villa rökitti kotonaan Southamptonin 4–0, ja Chelsea juhli samoin numeroin vierasvoittoa Burnleysta.

Aston Villalta viimeistelyssä onnistuivat Ollie Watkins, Douglas Luiz, Philippe Coutinho ja Danny Ings. Chelsea viimeisteli kaikki maalinsa toisella puoliajalla. Reece James vei lontoolaiset johtoon, Kai Havertz teki kaksi lisämaalia ja Christian Pulisic viimeisteli loppunumerot.

Surkean alkukauden pelannut Newcastle jatkoi viime aikojen vahvoja otteitaan ja väänsi 2–1-kotivoiton Brightonista. Newcastle ei ole hävinnyt tämän vuoden puolella yhtään sarjapeliään. Wolverhampton kärsi Crystal Palacelle 0–2-kotitappion.