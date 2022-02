Roman Abramovitsh luopui Chelsean johdosta – taustalla Ukrainan sodan aiheuttama pakoteuhka

Venäläis-israelilainen miljardööri Roman Abramovitsh luopuu valioliigaseura Chelsean johdosta.

Valioliigaseura Chelsean omistaja Roman Abramovitsh kertoi lauantaina luovuttavansa määräysvallan seurassa Chelsean hyväntekeväisyyssäätiön johdolle.

Hän sanoi seuran verkkosivuilla julkaistussa lyhyessä lausunnossa katsovansa säätiön johdon pystyvän tässä tilanteessa parhaiten varjelemaan seuran, sen pelaajien, työntekijöiden ja kannattajien etuja.

Päätöksen taustalla on Ukrainan sota. Abramovitsh on The Guardian -lehden mukaan pakoteuhan alla, koska hänellä on läheinen suhde Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallintoon.

Abramovitshin nimi nousi esiin brittiparlamentissa, kun työväenpuolueen kansanedustaja Chris Bryant siteerasi Iso-Britannian sisäministeriön salaista raporttia vuodelta 2019, jossa käsiteltiin Abramovitshin ja Venäjän hallinnon välejä.

Bryant halusi, että Iso-Britannian hallitus takavarikoi Abramovitshin omaisuuden ja estää tätä omistamasta Chelseaa.

Chelsean manageri Thomas Tuchel sanoi hiljattain, että Abramovitshin tilanne on häiriötekijä seuran taustalla. Chelsea pelaa sunnuntaina Englannin liigacupin loppuottelussa, jossa vastaan tulee Liverpool.

Abramovitsh on Guardianin mukaan toistuvasti kiistänyt olevansa läheisessä suhteessa Venäjän hallintoon ja sanonut, että ei ole tehnyt mitään sellaista, jonka pitäisi johtaa pakotteisiin häntä vastaan.

55-vuotias Abramovitsh on omistanut Chelsean vuodesta 2003 lähtien. Hän ansaitsi miljardiomaisuuden liiketoimilla Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

Abramovitsh jatkaa Chelsean pääomistajana.