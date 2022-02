Nyt se on varmaa – Christian Eriksen palaa peleihin

Kovia kokenut Christian Eriksen palaa pelaamaan.

Christian Eriksen on Brentfordin mies.

Tanskalaisjalkapalloilija Christian Eriksen, 30, pelaa ensimmäisen kilpailullisen pelinsä sitten viime kesäkuun dramaattisten tapahtumien, kun Brentford kohtaa Englannin Valioliigassa lauantaina Newcastlen.

Brentfordin tanskalaisvalmentaja Thomas Frank vahvisti ottelun aattona maanmiehensä pelaamisen.

Eriksen koki sydänpysähdyksen kesäkuussa Suomen ja Tanskan välisessä EM-kisaottelussa. sydämentahdistimen saanut keskikenttätähti siirtyi tammikuun lopulla Brentfordiin italialaisesta Interistä, sillä Italian terveyssäännökset estivät uran jatkumisen saapasmaassa.

– Christian on kokoonpanossa ja pääsee kentälle. Se on iso juttu meille kaikille, mutta etenkin Christianille ja hänen perheelleen, Frank kertoi.

– Kaikille jotka näkivät tuon tapahtuman (kesäkuussa) tämä on jälleen muistutus siitä, että on etuoikeus olla elossa ja joka hetkeä on pidettävä arvossa.