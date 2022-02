Englannin Valioliigan ottelu Liverpool–Leicester päättyi Liverpoolin 2–0-voittoon.

Voiton ansiosta Liverpool on yhdeksän pisteen päässä Valioliigan kärkipaikkaa pitävästä Manchester Citystä. Koska Liverpoolilla on edessä yksi ottelu Manchesteria enemmän, on viidennen perättäisen voittonsa napanneella joukkueella vielä mahdollisuus Valioliigan ykköseksi.

Ottelun molemmat maalit laukoi Liverpoolin portugalilaisvahvistus Diogo Jota, jonka maalisaldo Liverpool-paidassa kohosi 17:ään.

Kahdesta sisään menneestä maalista huolimatta Kasper Schmeichel pelasi vahvan ottelun Leicesterin tolppien välissä.

Valioliigan toisessa ottelussa kohtasivat Wolves ja Arsenal. Ottelu päättyi lukemin 0–1. Onnetar oli Arsenalin puolella ottelun kiistanalaisiksi kuvailtujen tuomariratkaisujen suhteen.

Ottelun ainoan maalin teki Gabriel Magalhaes, jolle maali oli kauden neljäs.

Sarjataulukon neljättä sijaa kärkkyvä Arsenal on voiton jälkeen vain pisteen West Hamia jäljessä.

Arsenalin Gabriel Martinelli joutui ulos kentältä saatuaan kaksi keltaista korttia samaan aikaan. Kyseessä oli neljäs kerta kuuden ottelun sisällä, kun Arsenal päätti pelin 10 pelaajalla.

BBC:n otteluseurannan mukaan Arsenal on vuoden 2022 peleissään saanut kaksinkertaisen määrän punaisia kortteja tehtyihin maaleihin nähden. Punaisia kortteja on kertynyt neljä ja maaleja vasta kaksi.