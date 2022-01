Unelmamaali siivitti Chelsean voittoon – Tottenham jupisi tuomaripelistä

Chelsean jyräämäksi joutunut Tottenham ei tykännyt erotuomarin päätöksistä.

Chelsea voitti sunnuntaina Englannin Valioliigan kärkipään ottelussa Tottenhamin kotonaan 2–0.

Se hallitsi ottelua mielin määrin, mutta silti ensimmäisenä pallon verkkoon sai Tottenham. Harry Kanen osuma kuitenkin hylättiin, koska hänen tuomittiin rikkoneen Chelsean Thiago Silvaa ennen kutiaan.

Toisen puoliajan alussa nähtiin yksi kauden hienoimmista maaleista. Hakim Ziyech laukoi pallon tarkasti yläkulmaan.

Tottenhamin maalivahti Hugo Lloris seurasi voimattomana, kuinka Hakim Ziyechin kuti kaartoi yläkulmaan.

Muutama minuutti myöhemmin Silva pukkasi Mason Mountin antamasta vapaapotkusta isäntien toisen osuman. Tottenhamin pelaajat protestoivat vapaapotkuun johtanutta tilannetta, koska heidän mielestään Eric Dier ei tehnyt mitään väärin pysäyttäessään Callum Hudson-Odoin.

Chelsea vankisti voitolla asemaansa sarjakolmosena. Tottenham jatkaa seitsemäntenä, mutta on pelannut vähemmän otteluita kuin edellään olevat joukkueet.

Liverpool jatkaa sarjassa toisena. Se nappasi sunnuntaina 3–1-vierasvoiton Crystal Palacesta ja samalla kavensi lauantaina tasapeliin jääneen Manchester Cityn etumatkaa sarjataulukossa.

City johtaa Valioliigaa yhdeksän pisteen erolla Liverpooliin, jolla on kaksikosta ottelu vähemmän tilillään.

Virgil van Dijk pukkasi Liverpoolin kahdeksannella minuutilla johtoon kulmapotkutilanteessa. Jatkoa seurasi 32. minuutilla, kun Alex Oxlade-Chamberlain laukoi vieraat kahden maalin karkumatkalle.

Liverpoolin toppari Virgil van Dijk (vas.) ja manageri Jürgen Klopp juhlivat Lontoossa.

Ottelun 55. minuutilla Palace kavensi ansaitusti, kun Jeffrey Schlupp pelasi Jean-Philippe Matetalle mainion pystysyötön. Mateta syötti Odsonne Edouardille, jolla oli helppo työ viimeistellä tyhjiin.

Liverpool vaikutti hermostuneelta, mutta ottelun ratkaisu nähtiin päätösminuuteilla, kun Fabinho laukoi kyseenalaisesti tuomitusta rangaistuspotkusta 1–3-osuman. Palace on sarjataulukossa 13:ntena.

Arsenalin tammikuu on sujunut vaisusti, sillä joukkue on jäänyt ilman voittoa viidessä peräkkäisessä ottelussaan kaikki kilpailut mukaan lukien. Sunnuntaina Arsenal pelasi maalittoman kotitasapelin sarjajumbo Burnleyta vastaan. Burnleyn tuorein voitto on lokakuun lopulta.

Burnleyn Erik Pieters (vas.) lohdutti Arsenalin Bukayo Sakaa ottelun jälkeen.

Myös Leicester ja Brighton päätyivät tasatulokseen, sillä ottelu päättyi 1–1. Patson Daka vei kotijoukkue Leicesterin 1–0-johtoon heti toisen puoliajan alussa. Ottelun 82. minuutilla Danny Welbeck pukkasi Brightonin tasoihin.

Brighton on sarjassa yhdeksäntenä ja Leicester kymmenentenä.