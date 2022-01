Suomalaisasiantuntija latasi V sportilla suorat sanat Cristiano Ronaldon kiukuttelusta: ”Sitten otat sen tuttipullon”

Mika Kottila lyttäsi Cristiano Ronaldon käytöksen vaihtokomennuksen jälkeen.

Valioliigan Manchester United on, harvinaisesti, pienessä myötätuulessa. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa, kun tällä viikolla kaatui ensin Brentford keskiviikkona 3–1 ja lauantaina West Ham 1–0.

Kuten on tyypillistä nyky-Unitedille, ei pienessä myötätuulessakaan seilata onnellisten tähtien alla. Joukkueen ykköstähti Cristiano Ronaldo on osoittanut tyytymättömyyttään monin tavoin viime aikoina.

Ronaldo on jakanut joukkuetovereilleen kritiikkiä mm. ammattimaisuuden puutteesta. Keskiviikon ottelussa Brentfordia vastaan Ronaldo otettiin vaihtoon 71. minuutilla, kun United johti jo turvallisen tuntuisesti 2–0.

Tämä ei kelvannut portugalilaiselle, joka protestoi näyttävästi vaihtokomennustaan.

– Miksi minä? Miksi minä... miksi ottaisit minut pois kentältä, Ronaldon nähtiin kiukkuavan tilapäismanageri Ralf Rangnickin suuntaan sivurajalla.

Rangnick meni myöhemmin ottelun aikana yksin istuneen Ronaldon juttusille. Ottelun jälkeen hän sanoi ymmärtävänsä maalintekijän reaktion.

– Se on normaalia. Maalintekijä haluaa tehdä maaleja. Hän on juuri palannut loukkaantumisesta ja oli tärkeä muistaa, että meillä oli toinen ottelu tulossa.

Ronaldo oli tuttuun tapaan avauskokoonpanossa voittoisassa ottelussa West Hamia vastaan. Marcus Rashford ratkaisi ottelun lisäajalla.

Ennen ottelua V Sportin studiossa Mika Kottilalla oli paljon asiaa Ronaldolle. Entinen HJK:n Mestarien liigan maalitykki sauhusi ”show’sta”.

– Ymmärtäisin, jos olisi joku nuori pelaaja, jolla ei ole tota kokemusta mikä tolla jätkällä on. Sitten joku kokeneempi pelaaja tulee sanomaan, että koita nyt olla. Ihan oikeasti, johdetaan 2–0, tämä peli on taputeltu ja meillä on kohta kovempi matsi, Kottila aloitti.

Ennen kaikkea ex-hyökkääjä painotti, ettei pitänyt Ronaldon purkausta aitona vaan pelkkänä huomion hakemisena.

– Eihän tuo ole aitoa. Se, ettei laita kättä (suun) eteen, haluat, että koko maailma näkee: ”Why you take me off?” Ihan oikeasti. Aikaisemmin sillä viikolla olet soimannut omia joukkuekavereita, että pitää olla ammattimaisempia. Toi oli kaikkea muuta kuin ammattimaista.

– Kun tulee vaihtoon, näytä turhautuminen, se on ihan ok. Sitten otat sen tuttipullon, mikä näköjään sulle kuuluu ja menet sinne taakse istumaan.

Kottilan mukaan Ronaldonkin tason tähti menettää kasvonsa ja uskottavuutensa joukkueen sisällä moisella käytöksellä.

– Vaikka sieltä kuinka sanotaan, että Ronaldo on aina tuollainen, mutta eihän tuo ole oikeasti joukkuepelaamisen aakkosissa ja aapisissa, miten joukkueessa käyttäydytään. Ei missään olosuhteissa.

Ronaldo täyttää kahden viikon kuluttua 37 vuotta. Hän on tehnyt kuluvalla kaudella kahdeksan liigamaalia 18 ottelussa.