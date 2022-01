Cristiano Ronaldo menetti hermonsa, kun valmentaja käski hänet vaihtoon – Tottenham nousi haudan partaalta uskomattomaan voittoon

Manchester United löi Brentfordin. Leicester jäi Tottenhamin kynsissä katkeraan tappioon.

Supertähti Cristiano Ronaldo osoitti mieltään, kun Manchester Unitedin päävalmentaja Ralf Rangnick otti hänet vaihtoon Valioliigan ottelussa Brentfordia vastaan keskiviikkoiltana. Portugalilainen teki tilaa Harry Maguirelle ottelun 71. peliminuutilla, kun United johti ottelua 2–0.

Ronaldo, 36, näytti tyytymättömyytensä selvästi. Hän pyöritteli päätään, puhua marmatti ja paiskoi takkiaan vaihtopenkillä – Brentfordin kotiyleisön riemuksi. Ronaldo puhisi penkillä minuuttien ajan. Pää pyöri pettyneenä vielä silloinkin, kun yhtä aikaa Ronaldon vaihdon kanssa kentälle päässyt Marcus Rashford vei manchesterilaiset 3–0-johtoon.

Rangnick yritti tv-kuvissa rauhoitella Ronaldoa.

United voitti ottelun 3–1. Suurseura on Valioliigassa vasta seitsemäntenä ja saippuaoopperamainen huhumylly velloo joukkueen ympärillä. Tabloidilehti The Sunin keskiviikkoisen jutun mukaan Ronaldo haluaa jättää ManUn kesällä, jos joukkue ei yllä Mestarien liigaan. Artikkelin mukaan tähti on tuskastunut joukkuekaveriensa kehnoon asenteeseen.

Valioliigan keskiviikon toisessa ottelussa Tottenham voitti Leicesterin 3–2. Spurs nousi voittoon lisäajan loppuhetkillä, kun Steven Bergwijn iski kaksi maalia reilussa minuutissa. Kun pelikellossa oli 94.52, Tottenham oli vielä häviöllä 1–2.

Yksikään Valioliigan joukkue ei ole kääntänyt peliä tappioasemasta voitoksi myöhemmin OptaJoen mukaan. Aiempi ennätys oli Manchester Cityn 91.14 kaudelta 2011–12. Tuolloin City nousi 3–2-voittoon ohi QPR:n.

Tottenham on sarjataulukossa viidentenä, mutta on pelannut vähemmän otteluita kuin kärkijoukkueet. Leicester on 10:s, Brentford 14:s.