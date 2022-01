Guardian: Christian Eriksenille kaavaillaan pelipaikkaa suomalaishyökkääjän rinnalta – seura teki jo tarjouksen

Eriksen etsii joukkuetta, jossa voisi jatkaa peliuraansa.

Kesällä jalkapallon EM-kisoissa kentän pintaan tuupertunut Christian Eriksen on palaamassa pelikentille. Brittilehti Guardianin mukaan tanskalaisen seuraava osoite voi olla suomalaisen Marcus Forssin edustama Brentford.

Eriksenin, 29, sydän pysähtyi kesäkuussa kesken EM-kisaottelun Suomen ja Tanskan välillä. Eriksen jatkaa uraansa rytmihäiriötahdistimen kanssa, mutta joutui purkamaan sopimuksensa italialaisen Interin kanssa joulukuussa. Niinpä hän on nyt vailla seuraa.

Guardianin mukaan Valioliigan nousijajoukkue Brentford on tarjonnut keskikenttäpelaajalle kuuden kuukauden sopimusta, joka pitäisi hänet lontoolaisseurassa kuluvan kauden loppuun.

Eriksenin hankinta olisi loistouutinen hyökkääjänä pelaavalle Forssille, sillä tanskalaistähti tunnetaan erinomaisena maalipaikkojen rakentajana, ja Forss puolestaan viimeistelijänä.

Brentford on jo valmiiksi hyvin tanskalaisväritteinen joukkue, mikä voisi lisätä Eriksenin halukkuutta liittyä seuran riveihin. Joukkueen päävalmentaja Thomas Frank ja peräti kahdeksan pelaajaa ovat tanskalaisia.

Eriksen kertoo Guardianille tähtäävänsä jo tiukasti ensi talven MM-kisoihin, jotka järjestetään Qatarissa. Tanska selviytyi kisoihin karsintalohkonsa voittajana.

– Haluan pelata Qatarissa, se on ollut ajatukseni koko ajan. Se on tavoitteeni, unelmani. Se, valitaanko minut, on sitten toinen juttu. Mutta olen varma, että pystyn palaamaan, koska minusta ei tunnu yhtään erilaiselta nyt. Fyysisesti olen huippukunnossa, Eriksen sanoi.