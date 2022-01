Valioliigassa puhkesi suuri riita koronasäännöistä – Gary Neville hyökkäsi Arsenalin kimppuun

Tottenhamin ja Arsenalin välinen ottelu siirtyy poissaolojen vuoksi.

Valioliigan huippuottelu Tottenhamin ja Arsenalin välillä oli määrä pelata sunnuntaina. Lauantaina kuitenkin liigan päättäjät hyväksyivät Arsenalin tekemän anomuksen ottelun siirtämiseksi.

Valioliigan tiedotteen mukaan Arsenalilla on käytettävissään vaadittua vähemmän pelaajia (13 kenttäpelaajaa ja yksi maalivahti) koronapoissaolojen, loukkaantumisten ja maajoukkuepelien vuoksi. Usea Arsenalin pelaaja on Afrikan mestaruusturnauksessa.

– Kaikilla seuroilla on mahdollisuus anoa ottelusiirtoja, jos koronatartunnat ovat tekijä pyynnössä, tiedotteessa kerrotaan.

Tottenhamin riveissä perustelua ei kuitenkaan hyväksytty. Seura muistutti, että se tuomittiin häviämään Konferenssiliigan ottelunsa Rennesiä vastaan joulukuussa seuran pahan koronatilanteen vuoksi.

Tottenhamin johto kertoo olevansa ”erittäin yllättynyt” tavasta, jolla liiga sovelsi koronasääntöjä Arsenalin tapauksessa.

– Käytännön alkuperäinen tarkoitus oli auttaa tilanteissa, joissa pelaajia puuttui nimenomaan koronan vuoksi siinä määrin, etteivät ne yhdessä loukkaantumisten kanssa mahdollistaisi pelaamista. Me emme usko, että tarkoituksena oli käsittää pelaajien pelikelpoisuutta muista syistä, seura sanoi.

Tottenhamin mukaan nyt nähty ottelusiirto saattaa olla ”tahaton seuraus” koronasääntöjen luomisesta.

Asian sanoi huomattavasti suorasukaisemmin Sky Sportsin asiantuntija Gary Neville. Entinen Manchester Unitedin tähtipuolustaja sanoi suoraan, että Arsenal käytti hyväkseen koronasääntöjä.

– Ottelu siirretty. Tämä alkoi siirtoina pandemian vuoksi, mutta on nyt siinä muodossa, että seurat anovat siirtoja, kun eivät saa parasta joukkuettaan kentälle. Valioliigan on lopetettava tämä nyt, vedettävä raja ja sanottava, että kaikki pelit on pelattava, jollei joukkueessa ole poikkeuksellista määrää koronatapauksia, Neville paukutti Twitterissä.

Eritoten Neville – ja maltillisemmin Tottenham – tuntuu viittaavan siihen, että Arsenalilta puuttuu viisi pelaajaa joukkueestaan Afrikan mestaruusturnauksen vuoksi: Thomas Partey, Mohamed Elneny, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe ja Omar Rekik.

Viisikosta kaikki paitsi Rekik ovat ykkösjoukkueen pelaajia.

Afrikan mestaruusturnauksesta johtuvat poissaolot eivät ole aiemmin johtaneet ottelusiirtoihin.

Turnauksen ajankohta joka toisen vuoden talvena tuskin tulee yllätyksenä eurooppalaisille seurajoukkueille.

Tottenham on Valioliigassa tällä hetkellä kuudentena ja Arsenal viidentenä. Eroa joukkueiden välillä on kaksi pistettä, mutta Tottenhamilla on kaksi ottelua vähemmän pelattuna.