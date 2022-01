Nyt helpotti hetkeksi – Teemu Pukki ja Norwich katkaisivat karmean putkensa

Norwich nousi Valioliigan jumbosijalta.

Valioliigan heittopussina viime viikkoina pelannut Norwich katkaisi pitkän tappioputkensa voittamalla lauantaina kotonaan Evertonin maalein 2–1.

Kotijoukkue johti tauolla 2–0 Evertonin Michael Keanen omalla maalilla ja Adam Idahin osumalla. Maalit syntyivät alle kahden minuutin sisällä reilun varttitunnin pelaamisen jälkeen.

Norwich oli hävinnyt kuusi edellistä liigaotteluaan tekemättä maaliakaan.

Toisella puoliajalla Richarlison laukoi Evertonin kavennuksen upealla saksipotkulla, mutta Everton ei pystynyt painostuksestaan huolimatta tasoittamaan ottelua.

Teemu Pukki pelasi Norwichin kärjessä koko ottelun.

Norwich on tehnyt kauden 21 liigaottelussaan yhteensä vain 10 maalia, joista Pukki on iskenyt puolet.

Toisessa tärkeässä häntäpään taistelussa Newcastle ja Watford pelasivat 1–1-tasapelin.

Norwich kiipesi voittonsa ansiosta jumbosijalta vain pisteen päähän Watfordista, joka on ensimmäinen joukkue putoamisviivan yläpuolella.

Norwich on kuitenkin pelannut enemmän otteluita kuin pahimmat kilpailijansa. Esimerkiksi sarjan viimeiseksi pudonneella Burnleyllä on neljä rästiottelua Norwichiin nähden, ja joukkueiden välinen ero on vain kaksi pistettä.

