Lehtiväite: Cristiano Ronaldon mitta tuli jo täyteen – pani agenttinsa etsimään uutta seuraa

Brittilehti Mirrorin mukaan yksi kausi Manchester Unitedissa riittää Cristiano Ronaldolle.

Cristiano Ronaldo on huhujen mukaan kyllästynyt Manchester Unitediin.

Tähtihyökkääjä Cristiano Ronaldo on lähtökuopissa Manchester Unitedista, väittää brittilehti Mirror. Medialähteiden mukaan Ronaldo on jo ohjeistanut agenttiaan Jorge Mendesiä etsimään supertähdelle uuden seuran.

ManUn kausi on ollut ailahteleva, ja joukkue on Englannin Valioliigassa seitsemäntenä. Ronaldon kerrotaan olevan tyytymätön joukkueen peräsimessä joulukuun alussa aloittaneen Ralf Rangnickin taktiikoihin ja pelitapaan.

Rangnick on jo seuran kolmas päävalmentaja Ronaldon reilun neljän kuukauden ManU-jakson aikana. Ole Gunnar Solskjär sai ManUsta potkut syksyllä ja hänet korvasi hetkeksi väliaikaisvalmentaja Michael Carrick.

Kritiikkiä on saanut myös Ronaldo, jonka maalitahti ei ole ollut alkukauden veroista.

– Olen alkanut ajatella, että Manchester City väisti luodin, kun he eivät värvänneet Ronaldoa. Tämä on yksi sellainen siirto, joka näytti hyvältä, mutta on kaukana hyvästä. Mielestäni hän aiheuttaa seuralle paljon ongelmia, entinen valioliigahyökkääjä Trevor Sinclair paalutti Talksportille.

Loppukesästä ManUn riveihin Juventuksesta siirtynyt portugalilainen on tehnyt tällä kaudella yhteensä 14 maalia ja on joukkueensa paras maalintekijä. Kesän siirtorajan korvilla huhuttiin, että ilman keskushyökkääjää ollut Manchester City olisi ollut Ronaldon perässä. Ronaldo päätyi kuitenkin lopulta palaamaan Unitediin.

Sinclair arvelee, ettei Cityn ilmapiiri sopinut Ronaldolle.

– Luulen, että hän ei tosissaan harkinnut Cityä, koska siellä hän olisi soittanut Pepin (päävalmentaja Guardiola) kakkosviulua. Mielestäni hän haluaa vain tehdä mitä itse haluaa, eikä se ole seuran edun mukaista.

Villeimmissä huhuissa Ronaldoa ollaan sovittamassa Barcelonan nuttuun. Tällä kaudella kauas mestaruustaistosta jääneen Barcelonan johtohahmot Mateu Alemany ja Joan Laporta ovat Mendesin läheisiä ystäviä, joten huhumylly Espanjassa on jo alkanut.

Todellisuudessa Barcelonan talousongelmat ovat kuitenkin sellaisia, ettei Lionel Messin viime kesänä menettänyt seura pystyne hankkimaan Ronaldoa.