Useista raiskauksista syytetty jalkapallotähti Benjamin Mendy pääsi vapaaksi takuita vastaan

Vapaaksi päästämisen ehdot ovat tiukat.

Raiskauksista syytetty Manchester Cityn puolustaja Benjamin Mendy pääsi perjantaina vapaaksi takuita vastaan. Ranskalaisjalkapalloilija Mendyä syytetään seitsemästä raiskauksesta ja yhdestä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Epäiltyjä uhreja on viisi naista.

Tuomari Patrick Thompson päästi Mendyn takuita vastaan vapaaksi Chester Crown Courtissa järjestetyssä kuulemisessa "tiukoin ehdoin". Mendyn piti muun muassa luovuttaa passinsa.

Mendy on ollut lukkojen takana viime vuoden elokuusta. Thompsonin mukaan oikeudenkäyntiä ei järjestetä ennen kesäkuuta.

Mendy siirtyi Cityyn vuonna 2017 AS Monacosta arviolta lähes 60 miljoonan euron summalla. Seura on hyllyttänyt hänet toistaiseksi. Ranskan maajoukkueessa Mendy on pelannut kymmenen ottelua. Hän kuului Ranskan vuoden 2018 MM-kultajoukkueeseen.