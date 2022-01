Valioliigaseura sai uudet omistajat – myyntihinta aivan toista luokkaa kuin kohuseura Newcastlella

Southamptonin ostaneesta sijoitusyhtiöstä löytyy mielenkiintoisia nimiä.

Sijoitusyhtiö Sport Republicista tuli Englannin Valioliigassa pelaavan Southamptonin uusi pääomistaja. Urheiluun ja viihteeseen erikoistunut lontoolaisyhtiö osti 80 prosenttia valioliigaseuran osakkeista kiinalaiselta Gao Jishengiltä.

Yhtiö maksoi osakkeista sata miljoonaa puntaa (119 miljoonaa euroa).

Sport Republicin nokkamies on serbialainen Dragan Solak. Miljardööri on tehnyt omaisuutensa tv-alalla. Hänen perustamansa United Group on Balkanin alueen suurimpia telekommunikaatioalan yrityksiä.

20 prosenttia osakkeista jäi Katharina Liebherrin haltuun. Hänen edesmennyt isänsä Markus Liebherr osti selvitystilaan ajautuneen ykkösliigaseuran vuonna 2009 ja auttoi investointien avulla Southamptonin takaisin jaloilleen.

Southampton on etsinyt uutta omistajaa jo kahden vuoden ajan, toimitusjohtaja Martin Semmens kertoi seuran tiedotteessa.

Seuran ostaneen yhtiön puheenjohtaja Henrik Kraft valotti samaisessa tiedotteessa Semmensin jatkavan toimitusjohtajana.

– Tulemme olemaan aktiivisia ja osallistuvia omistajia, mutta emme ole aloittamassa vallankumousta. Kiinnostuimme Southamptonista, koska seura on hyvin johdettu ja seuraa selkeää strategiaa, Kraft kommentoi.

Uuden omistuksen kiehtovin nimi on Sport Republicin toimitusjohtaja Rasmus Ankersen. 38-vuotias tanskalainen työskenteli kuusi vuotta Brentfordin urheilujohdossa. Hän jätti pestinsä viime joulukuussa.

– Hän oli keskeinen tekijä Brentfordin nousussa Valioliigaan. Heidän bisnesmallin luomisessa ja siinä kuinka paljon he nojasivat dataan löytäessään siirtomarkkinoilta edullisia pelaajia, joita muut eivät huomanneet, Sky Sportsin toimittaja Kaveh Solhekol luonnehti.

Huomionarvoista kaupassa oli sadan miljoonan punnan kauppasumma.

Lokakuussa Newcastle Unitedin ostanut ryhmittymä maksoi koillisenglantilaisseurasta 300 miljoonaa puntaa (358 miljoonaa euroa). Newcastlen osakkeista 80 prosenttia siirtyi Saudi-Arabian valtiollisen investointirahaston haltuun, mikä nostatti runsaasti kritiikkiä.

Lue lisää: Jättikauppa varmistui – britti­seurasta tuli yksi maailman rikkaimmista

Kauppasummien perusteella Newcastle oli siis yli tuplasti Southamptonia arvokkaampi.

Seurojen liikevaihdot ovat kuitenkin huomattavasti lähempänä toisiaan. Kaudella 2019–20, jonka koronapandemia hetkellisesti keskeytti, Newcastlen liikevaihto oli noin 187 miljoonaa euroa.

Southamptonin liikevaihdoksi kirjattiin samaisella kaudella 151 miljoonaa euroa.

”Pyhimykset” lempinimeä totteleva Southampton majailee Valioliigassa 14. sijalla. Eteläenglantilaiset ovat keränneet 19 pelaamastaan ottelusta 21 pistettä. Matkaa putoamisviivaan on turvalliset 10 pistettä.