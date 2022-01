Romelu Lukakun kohumöläytys puhuttaa – ”Kukaan ei voi uskoa, mitä hän on mennyt tekemään”

Hyökkääjätähti kritisoi valmentaja Thomas Tuchelia ja joutui epäsuosioon pelikaveriensa keskuudessa.

Yli 110 miljoonalla eurolla viime kesänä Interistä Chelseaan siirtyneen hyökkääjätähti Romelu Lukakun asema seurassa on heikentynyt merkittävästi. Pelaajan Sky Italialle antama haastattelu on luonut myrkyllisen ilmapiirin seuran sisälle, ja Lukaku on tilanteen keskellä.

Asiasta raportoi The Athletic.

Lukaku antoi Sky Italialle pitkän haastattelun, jonka tarkoitus oli toimia kunnollisena jäähyväisenä Inter Milanin kannattajille. Belgialaishyökkääjä jätti seuran yllättäen viime elokuussa ja poti selvästikin huonoa omaatuntoa tavasta, jolla suhde rakkaaksi muodostuneeseen seuraan särkyi.

Suurin huomio haastattelun sisällöstä ei kuitenkaan osunut vetistelyihin sinimustista. Lukaku laukoi Skylle kriittisiä kommentteja Chelseasta ja eritoten valmentaja Thomas Tuchelin taktiikasta. Hän sanoi olevansa tyytymätön oloonsa Chelseassa.

28-vuotias hyökkääjä sanoi myös haluavansa palata Interiin parhaiden pelivuosiensa ollessa yhä käynnissä. Lukaku on tehnyt viisi liigamaalia 13:ssa ottelussa. Interille liigamaaleja syntyi kahden kauden ja 72 liigaottelun aikana 47.

Tuchel kommentoi ärtyneesti Lukakun puheita sen jälkeen kun haastattelun sisältö kävi selväksi saarivaltakuntaa myöten.

– Emme pitäneet siitä. Tämä tuo tarpeettomia häiriötekijöitä ja meteliä, jota emme kaipaa. Emme myöskään halua tehdä kärpäsestä härkästä. On hyvin helppoa irrottaa sitaatteja asiayhteydestä, lyhentää ja tiivistää, tehdä otsikoita. Sitten huomataankin lopulta, ettei sanottu asia ollutkaan niin paha, Tuchel sanoi kansainvälisen median edessä uudenvuodenaattona.

Lue lisää: Eurofutistuomio: Viaplayn kultakurkun pokalle on pakko nostaa hattua – Netflix-sensaatio ei suostu häviämään

Lokakuussa Lukakua ja Tuchelia vielä nauratti.

Tuchel sanoi useaan otteeseen olleensa yllättynyt Lukakun avautumisesta ja korostaneensa, ettei koskaan havainnut tämän olevan tyytymätön.

– Jos olisit kysynyt eilisaamuna, olisin sanonut, että koen hänen tilanteensa täysin päin vastoin.

Haastattelu tuli Chelsealle yllätyksenä. Sen sisältö kuitenkin The Athleticin mukaan pönkitti saksalaisvalmentajan asemaa seurassa. Lukakun puheet eivät tuoneet lisää soraääniä ilmoille, vaan pikemmin Lukakun pelikaverit suuttuivat belgialaishyökkääjälle.

– Kysyin yhdeltä pelaajalta, että puolustaako kukaan Lukakua. Hän sanoi, että ei yksikään pelaaja. Kukaan ei voi uskoa, mitä hän on mennyt tekemään, Athleticin siteeraama nimetön lähde kertoi.

Tiettävästi Tuchel konsultoi useita joukkueen kokeneita johtopelaajia ennen ottelua Liverpoolia vastaan. Lopputuloksena Lukaku jätettiin kokonaan ulos kokoonpanosta. Chelsea nousi kahden maalin takaa tasapeliin 2–2.

Tuchel kertoi medialle Liverpool-ottelun jälkeen aikovansa tavata Lukakun maanantaina.

– Meillä on palaveri ja sitten teemme päätöksiä. Puhumme asioista maanantaina. Hän on meidän pelaajamme, hänellä on aina tie takaisin (joukkueen suosioon), Tuchel kertoi.

Lukaku osui joulukuun lopussa Brightonia vastaan.

Lue lisää: Liverpool hukkasi kahden maalin johdon! Chelsea kiri upeasti jännitys­näytelmässä

Valtaosa Lukakun tyytymättömyydestä kumpuaa hänen roolistaan Chelseassa, joka on hyvin erilainen Interiin verrattuna. Antonio Conten alaisuudessa Lukakua käytettiin monipuolisena hyökkäysuhkana, ja Chelseassa Lukaku kokee joutuneensa yksipuoliseen rooliin.

Conte jopa hieman kritisoi Tuchelin tapaa peluuttaa Lukakua tv-studiossa syyskuussa ennen siirtymistään Tottenhamin päävalmentajaksi. Conte jätti Interin päävalmentajan paikan viime kauden päätteeksi.

– Ainoa pelaaja, jolla on samanlainen taitorepertoaari on (Erling) Haaland. Siksi olen seurannut Lukakua niin pitkään. Pyysin Chelseaa hankkimaan hänet ja Juventusta myös, kun olin siellä. Hänen joukkuekaveriensa on löydettävä keinot saada hänelle pallo. Kun vertaan Chelsean viime kauteen, heillä on nyt pelin keskipiste Lukakussa ja siihen on sopeuduttava. Kun niin tapahtuu, Chelseasta tulee yksi Mestarien liigan voittajasuosikeista, Conte sanoi Sky Italian tv-studiossa syyskuussa.

Chelsean ennätysostoksen tilanne on siis hyvin epävakaa. Juuri siirtoikkunan alkuun ajoitettu haastattelu käynnistää takuuvarmasti spekulaatiot pelaajan tulevaisuudesta Lontoossa.

Paluu yhteen suosikkivalmentaja Conten kanssa on vähintäänkin epätodennäköistä, koska Conte valmentaa Chelsean paikallisvastustajaa Tottenhamia. Viileä sovinto lienee luonnollisin ratkaisu ainakin kesään saakka.