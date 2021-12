Isä kuoli viinaan, äiti halusi abortin eikä kukaan tiedä kolmen lapsen synnyttäjää – Cristiano Ronaldon perhehistoria on täynnä kipeitä kohtia

Cristiano Ronaldo on köyhän perheen vesa, jonka lapset kasvavat satumaisen rikkauden keskellä.

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldo, 36, on yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä, joka on pelitaidoillaan ja mainosarvollaan ansainnut urallaan yli miljardin dollarin (880 miljoonaa euroa) tulot.

Köyhissä oloissa Madeiralla kasvanut Ronaldo tunnetaan rohkeista ratkaisuistaan maalin edessä, mutta hän on tehnyt kovia vetoja myös perhe-elämässään.

Tässä on Ronaldon – koko nimeltään Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro – lähisuku esiteltynä.

Isä José Dinis Aveiro

Cristiano Ronaldo ja hänen siskonsa Elma Madeiralla isänsä hautajaisten jälkeen 2005.

Cristiano Ronaldo menetti isänsä José Dinis Aveiron jo vuonna 2005, jolloin tämä oli vain 52-vuotias. Isä kuoli alkoholismin aiheuttamaan maksasairauteen, jota edes pojan maksama huippuluokan hoito Lontoossa ei pystynyt pysäyttämään.

Aveiron juomisen kerrotaan alkaneen Angolan sodassa 1970-luvulla, johon tämä osallistui Portugalin joukkoihin värvättynä asevelvollisena. Aika Afrikassa jätti traumoja, jotka eivät koskaan parantuneet. Hänen kerrotaan palanneen Madeiralle ”hyvin vihaisena”.

Kotiuduttuaan Aveiro työskenteli muun muassa puutarhurina Funchalin kaupungin palveluksessa ja osa-aikaisena huoltajana pienessä paikallisessa jalkapalloseurassa CF Andorinhassa, jossa hänen poikansa aloitti uransa juniorina.

Suurin osa Aveiron ajasta kului kuitenkin pullon kanssa.

– Hän oli humalassa melkein joka päivä. Siksi hänen kanssaan ei voinut koskaan keskustella. En ikinä oppinut tuntemaan isääni kunnolla, Ronaldo sanoi hänestä vuonna 2015 tehdyssä dokumenttielokuvassa.

Äiti Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro

Cristiano Ronaldon äiti Maria Dolores eli poikansa lapsuusvuosina nimensä mukaista elämää. Katolisissa maissa yleinen nimi Maria Dolores tarkoittaa nimittäin Kärsimysten Mariaa, eli se viittaa Jeesuksen äidin Marian suruihin.

Maria Dolores kärsi alkoholistimiehensä väkivaltaisuudesta ja perheen köyhyydestä, sillä mies joi suurimman osan rahoistaan ja Maria Doloresin omat ansiot keittäjän työstä olivat kovin pienet.

Perheen koti oli vanha, huonokuntoinen talo Funchalin köyhällä alueella, jossa Ronaldo jakoi saman huoneen kolmen vanhemman sisaruksensa kanssa.

Perhe oli itse asiassa jo niin suuri, että Maria Dolores olisi halunnut tehdä abortin kuultuaan odottavansa Cristiano Ronaldoa. Lääkäri ei kuitenkaan suostunut raskaudenkeskeytykseen eikä Maria Dolores onnistunut yrityksestään huolimatta saamaan keskenmenoa.

Nyt Maria Dolores on poikansa superfani ja tämän lasten ylpeä isoäiti, joka usein jakaa perhekuvia 2,4 miljoonalle Instagram-seuraajalleen.

Kuva: Cristiano Ronaldon äiti julkaisi perhekuvan jouluna 2021. Portaiden alapäässä ovat Ronaldo ja hänen avopuolisonsa Georgina Rodriguez, portaiden keskellä Maria Dolores ja hänen nykyinen puolisonsa Jose Andrade ja ylärivissä Ronaldon sisaret Elma ja Liliana Cátia sekä Elman tytär Eleonor Caires.

Sisarukset Hugo, Elma ja Liliana Cátia

Elma Aveiro karnevaalitunnelmissa Madeiralla 2018.

Vuonna 1973 syntynyt isosisko Elma Aveiro kertoo Instagram-profiilissaan olevansa naisyrittäjä, jolle perhe on kaikki kaikessa.

Elma on tehnyt bisnestä kuuluisan pikkuveljensä avulla. Hän on muun muassa julkaissut samppanjamerkin 777 Goals, jonka sanoo kunnioittavan Cristiano Ronaldon saavuttamaa 777 tehdyn maalin merkkipaalua. Kyseistä samppanjaa on pullotettu 777 pulloa, joista jokainen on myynnissä 1 777 euron hintaan.

Elma Aveiro on myös pyörittänyt ravintolaa Madeiralla, mutta yritys joutui sulkemaan ovensa koronapandemian vuoksi.

Vuonna 1975 syntynyt isoveli Hugo Aveiro asuu Madeiralla ja työskentelee Cristiano Ronaldolle omistetun museon johtotehtävissä. Ronaldo on Hugon pojan Hugo Tomásin kummisetä.

Hugo (vas.) veljensä kanssa 2015.

Ronaldon kerrotaan myös pelastaneen isoveljensä isänsä kohtalolta. Miehistä otettiin tunteikas yhteiskuva Real Madridin Mestarien liigan voiton jälkeen vuonna 2014. Huume- ja alkoholiongelmista kärsinyt Hugo oli luvannut pikkuveljelleen lopettavansa päihteiden käytön, jos tämä voittaa seurajalkapallon arvostetuimman pokaalin Madridin paidassa. Hugo myös piti sanansa.

Jo aiemmin Ronaldo oli avustanut veljeään rahallisesti tämän taistelussa viinapirua ja huumeita vastaan. Äiti Maria Dolores kertoi vuonna 2007, että Cristiano oli maksanut veljensä vieroitushoidon jo ammattilaisuransa varhaisessa vaiheessa 16-vuotiaana.

Äidin mukaan isän ja isoveljen varoittavat esimerkit ovat saaneet Cristiano Ronaldon vetämään tiukkaa linjaa päihteiden suhteen. Ronaldo ei juo eikä koske laittomiin aineisiin.

Isosisko tunnetaan nykyään nimellä Kátia.

Vuonna 1977 syntynyt isosisko Liliana Cátia on saanut kuuluisalta pikkuveljeltään vetoapua laulajan ja tosi-tv:n tähden uralleen. Hän julkaisi kolme ensimmäistä levyään taiteilijanimellä Ronalda, mutta on sittemmin käyttänyt nimeä Kátia.

Kotimaassaan Portugalissa Kátia on osallistunut lukuisiin suosittuihin tv-ohjelmiin, kuten paikallisiin versioihin kilpailuista Selviytyjät ja Tanssii tähtien kanssa. Elämäänsä sosiaalisessa mediassa ahkerasti jakavalla Kátialla on 1,2 miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Avopuoliso Georgina Rodriguez

Espanjalais-argentiinalaisen myyjättären elämä muuttui kuin salamaniskusta kesällä 2016, jolloin Cristiano Ronaldo käveli sisään Guccin liikkeeseen Madridissa. Kymmenen euron tuntipalkalla työskennellyt Rodriguez ja futistähti rakastuivat hetkessä ja ovat siitä lähtien olleet erottamattomia.

– Se oli sekunnin murto-osan kestänyt hetki. En olisi ikinä uskonut, että siitä tulisi niin suurta, että rakastuisin häneen. Olen täydellisen rakastunut Georginaan, Ronaldo sanoi tyttöystävästään tehdyssä Netflix-sarjassa.

Kuuluisan puolisonsa avulla Rodriguezista on tullut kuuluisa malli, joka on esiintynyt Cosmopolitanin kaltaisten muotilehtien kansikuvissa. Hänen elämästään kertova tosi-tv -sarja Soy Georgina (Olen Georgina) saa ensi-iltansa ensi tammikuussa.

Vuonna 1994 syntyneellä Rodriguezilla on 29,1 miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Kuva: Cristiano Ronaldo ja Georgina Rodriguez kertoivat lokakuussa 2021 odottavansa kaksosia. Pariskunnalla on entuudestaan jo yksi yhteinen lapsi.

Lapset Cristiano junior, Eva, Mateo ja Alana Martina

Cristiano Ronaldon esikoispoika Cristiano Ronaldo junior syntyi Yhdysvalloissa vuonna 2010. Hänen äitinsä henkilöllisyys ei ole tiedossa. Pojan synnyttyä Ronaldo ilmoitti solmineensa äidin kanssa sopimuksen, jonka perusteella isä saa lapsen huoltajuuden täysin itselleen ja sitoutuu pitämään äidin nimen salassa.

Mediaväitteiden mukaan Ronaldo maksoi poikansa äidille 10 miljoonan punnan (12 miljoonan euron) vastineen sopimuksen allekirjoittamisesta, mutta tähti itse ei ole koskaan kommentoinut asiaa.

Cristiano Ronaldo junior on seurannut kuuluisan isänsä jalanjälkiä jalkapalloilijana. Hän siirtyi kesällä Juventuksen juniorijoukkueesta Manchester Unitedin akatemiajoukkueeseen.

Kesäkuussa 2017 Ronaldosta tuli isä uudelleen, kun sijaisäiti synnytti hänelle kaksoset Evan ja Mateon Yhdysvalloissa. Myöskään Evan ja Mateon äidin nimeä ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen.

Marraskuussa 2017 Ronaldo sai jo kalenterivuoden kolmannen lapsensa, kun Georgina synnytti pariskunnan ensimmäisen yhteisen lapsen, tyttären nimeltään Alana Martina.

Tämän vuoden lokakuussa Ronaldo ja Rodriguez kertoivat sosiaalisessa mediassa odottavansa kaksosia. Myöhemmin pariskunta paljasti, että toinen tulevista lapsista on poika ja toinen tyttö.

Lähteitä: BBC, ESPN.com, The Guardian, IS-arkisto, Daily Record, The Sun.