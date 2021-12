Kuva Teemu Pukista kertoo kaiken – Norwich sai karmean kylvetyksen! Toisessa ottelussa Valioliigan maaliennätys

Norwich City kärsi ruman 0–5-kotitappion.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin edustama Norwich kärsi ruman 0–5-kotitappion, kun Arsenal haki kolme pistettä Carrow Roadilta.

Pukki uurasti Norwichin kärjessä täydet minuutit.

Kesken kauden Dean Smithin komentoon siirtynyt Norwich hävisi pallonhallinnan ottelussa prosentein 34–66.

Arsenalin maalintekoyritykset painuivat kovalla prosentilla verkon perukoille, sillä Norwichin maalia vartioinut Angus Gunn torjui ottelussa vain kerran. Joukkueen hollantilainen ykkösmaalivahti Tim Krul oli sivussa koronatartunnan takia.

Norwich on Valioliigan pohjalla. Se on 18 pelaamastaan ottelusta saanut vain kymmenen pistettä. Maaliero on murskaavan surkea -31. Joukkueen kahdeksasta maalista viisi on tehnyt Pukki.

Kasper Schmeichel pettyi raskaasti päästettyään peräti kuusi maalia.

Manchester Cityn ja Leicesterin välisessä ottelussa tehtiin klassikkopelipäivän, Boxing Dayn eli tapaninpäivän maaliennätys Valioliigassa.

Ottelussa tehtiin peräti yhdeksän maalia. Kotijoukkue Man City otti pisteet lukemin 6–3.

City voitti avausjakson peräti 4–0 kahden rankkarimaalin (Riyad Mahrez ja Raheem Sterling) siivittämänä.

Alkuillan muissa otteluissa Tottenham löylytti Crystal Palacen 3–0, Southampton yllätti hakemalla West Hamin vieraana pisteet lukemin 3–2.