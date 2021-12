Valioliigaseuran twiitti sai fanit raivostumaan – ”Olkaa selkeämpiä”

Epävarmuus tapaninpäivän ottelun ympärillä suututti Tottenhamin kannattajat.

Tottenham on piristynyt viime viikkoina.

Pelataanko ottelu vai ei? Siinä kuuma kysymys eri puolilla Englantia, kun perinteiset tapaninpäivän ottelut odottavat. Omikronaalto kun oli jo pakottanut siirtämään kolme Valioliigan ottelua ja lukuisia alempien sarjojen pelejä.

Epävarmuuden keskellä tiedottamistehtävässä epäonnistui Tottenham, jonka on määrä kohdata kotiottelussa Crystal Palace.

Ottelun yllä oli voimakas siirtouhka, sillä korona riehuu Palacen riveissä. Lauantain tietojen perusteella neljä pelaajaa ja neljä taustajoukkojen henkilöä on antanut positiivisen näytteen.

Sunnuntaina selviää, onko seuran riveissä lisätartuntoja.

Tottenham twiittasi sunnuntaiaamuna normaalin ottelupäivän viestinsä, jossa ei ollut mitään viitteitä siitä, että ottelun pelaaminen oli vielä epävarmaa.

Tämä suututti seuran kannattajat. Lukemattomat lähettivät kiukkuisia tai hämmentyneitä viestejä siitä, ettei mitään virallista tietoa ottelun pelaamisesta tai siirtämisestä ollut tullut. Lähteäkö siis pyhäpäivänä matkaan kohti stadionia vai ei?

– Olkaa selvempiä. Nyt on tapaninpäivä. Kertokaa ihmisille hyvissä ajoin, jos peli on siirretty, jotta he voivat viettää aikaa perheidensä kanssa hukkareissun tekemisen sijaan, eräs seuraaja kiteytti.

– Tämä oli selvästi ajastettu twiitti, ja seuran olisi pitänyt tajuta siirtää sitä, toinen huomautti.

Jos päivitys oli ajastettu, sitä ei tämän jutun kirjoitushetkellä ainakaan oltu poistettu.

Crystal Palace ei ole tiedottanut ottelusta omassa somessaan mitään puolin tai toisin.

Vasta useita tunteja myöhemmin alkoi tihkua tietoja, että ottelu pelattaisiin. Tiettävästi Palacen pelaajat kävivät sunnuntaina uudelleen testattavana. Telegraphin toimittaja Sam Wallace twiittasi lähdetietojensa nojalla, että merkit osoittivat pelin pelaamisen puolesta.