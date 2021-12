Valioliigatähtien rokotustilanne puhuttaa – yksi seura kertoi poikkeavasta tilanteestaan

Kaikki Wolvesin pelaajat ottivat kolmannen koronarokotteen.

Valioliigassa on viime aikoina nähty runsaasti ottelusiirtoja koronaviruksen iskettyä useisiin joukkueisiin.

Samalla tapetille on noussut seurojen rokotustilanne. Liiga kertoi tiedotteessaan, että 92 prosenttia joukkueiden pelaajista ja henkilökunnasta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Pelaajien kohdalla lukema on 84 – eli 16 prosenttia valioliigapelaajista pelaajista ei ole ottanut yhtään rokotetta.

Täysin rokotettuja Valioliigan pelaajista on 77 prosenttia.

Ero on merkittävä Euroopan muihin suuriin sarjoihin. Italian Serie A:ssa 98 prosenttia pelaajista on täysin rokotettu, Saksan Bundesliigassa ja Espanjan La Ligassa vastaava lukema on 92.

Vaikka kokonaislukemat Valioliigassa jäävät selvästi muista jälkeen, Wolves kertoi tällä viikolla, että seuran kaikki pelaajat ja muut työntekijät on rokotettu. Pelaajille ja taustahenkilökunnalle annettiin maanantaina 3. rokoteannokset. Yleisten tilastojen perusteella Wolves on vähemmistössä ellei ainoa seura, jossa pelaajilla on jo kolme rokotetta.

Viime lauantain valioliigapeleistä jouduttiin koronatapausten takia perumaan kaikki paitsi Leedsin ottelu Arsenalia vastaan.

The Times kertoi viime maanantaina, että Leedsin pelaajat ja kaikki 82 työntekijää ovat saaneet kaksi rokoteannosta. Seuran arvostetun lääkintäjohtajan Rob Pricen vanhemmat kuolivat viime tammikuussa koronavirukseen. Lehden mukaan tämä vaikutti seuran pelaajiston ja muun henkilökunnan rokottautumiseen.

Myös Liverpoolin manageri Jürgen Klopp sanoi viime viikolla, että seuran pelaajista ”kaikki tai ainakin lähes kaikki” ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

– Jos ystäväni tai muut läheiseni sanovat, etteivät he ole vielä rokotettuja, yritän parhaani kannustaakseni heidät kuuntelemaan asiantuntijoita. Kyse ei ole siitä, että heidän täytyisi kuunnella minua vaan heitä, jotka tietävät.

– Jättäkää huomiotta ne, jotka esittävät tietävänsä. Kuunnelkaa ihmisiä, jotka tietävät parhaiten, älkää valheita ja disinformaatiota. Jos teette niin, haluatte rokotteen ja tehosteannoksen, Klopp linjasi.

Saksalainen ilmoitti, että Liverpoolilla ei tällä hetkellä ole suunnitelmissaan tehdä pelaajahankintoja tammikuussa, mutta jo sellainen tulee ajankohtaiseksi, pelaajan tulee olla rokotettu.