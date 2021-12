Lähteet: Cristiano Ronaldon käytös kuumentaa tunteita ManU:n pukukopissa – 20-vuotias superlupaus valmis radikaaliin ratkaisuun

Manchester Unitedin pukukopissa kiehuu, kertoo The Mirror.

Portugalilaistähti Cristiano Ronaldon käytös on alkanut kismittää Manchester Unitedin pukukopissa, uutisoi brittilehti The Mirror.

Erityisen turhautunut on Mirrorin mukaan Mason Greenwood. Penkkiveikoksi Ralf Rangnickin tulon jälkeen jämähtänyt superlupaus on lehden mukaan ärsyyntynyt siitä, kuinka Ronaldo on ”ottanut pukukopin haltuunsa” niin nopeasti saapumisensa jälkeen.

Espanjalaislehti El Nacionalin mukaan Greenwoodia, 20, hiertää myös Ronaldon saama erityiskohtelu: hyökkääjälegenda on automaattinen avauksen pelaaja siinä missä hän itse joutuu hakemaan vauhtia vaihtopenkiltä. Nuorukaisen väitetään haikailevan siirtoa pois kasvattajaseurastaan.

El Nacional kertoo, että moni muu Unitedin pelaaja jakaa Greenwoodin ärtymyksen Ronaldosta. Esimerkiksi Bruno Fernandesin väitetään sopeutuneen heikosti siihen, että hänen maanmiehensä on ManU:n uusi herra ja hidalgo.

Greenwoodin ja Ronaldon tulehtuneista väleistä uutisoitiin jo lokakuussa. Ronaldon kerrottiin olevan näreissään, koska englantilaistaituri ei syötellyt hänelle.

Ronaldo, 36, siirtyi Manchesteriin elokuussa Juventuksesta. Portugalilainen on ollut totutun tehokas iskemällä kaikissa kilpailuissa 13 maalia.

Paluumuuttajan maali-ilottelu on ollut laiha lohtu Unitedille, jonka syksy on ollut vaikea. Se on Valioliigassa kuudentena, jo 14 pisteen päässä kärkijoukkue Manchester Citystä.

Unitedin tiistain ottelu Brenfordia vastaan jouduttiin perumaan joukkueessa todettujen koronavirustartuntojen vuoksi. Myös viikonlopun Brighton-ottelu on siirretty.