Cristiano Ronaldo lähetti tunteikkaan viestin Ole Gunnar Solskjärille – lehtiväitteet: kulisseissa sävy oli toinen

Ronaldo muisteli julkaisussaan myös yhteisiä pelivuosiaan Ole Gunnar Solskjärin kanssa.

Norjalaisvalmentaja Ole Gunnar Solskjärin pesti Manchester Unitedin päävalmentajana päättyi potkuihin sunnuntaina. Pitkään lähtöhuhujen kohteena olleen Solskjärin potkuista tiedotettiin päivä sen jälkeen, kun United oli hävinnyt Watfordille lukemin 1–4.

Manchester Unitediin täksi kaudeksi palannut supertähti Cristiano Ronaldo julkaisi Twitter-tilillään tunteikkaat jäähyväiset valmentajalleen ja entiselle joukkuekaverilleen. Ronaldo ja Solskjär pelasivat Manchester Unitedissa yhtä aikaa vuosina 2003–2007.

– Hän oli hyökkääjäni, kun saavuin ensi kertaa Old Traffordille, ja hän on ollut valmentajani nyt kun palasin Manchester Unitediin. Mutta ennen kaikkea Ole on erinomainen ihminen. Toivon hänelle parasta, mitä elämällä onkaan hänelle varattuna. Onnea matkaan ystäväni! Ansaitset sen! Ronaldo kirjoitti.

Tekstin yhteydessä Ronaldo jakoi kaksi kuvaa. Toisessa hän ja Solskjär juhlivat yhdessä tänä syksynä ja toisessa, vuosia aiemmin otetussa otoksessa kaksikko juhlii maalia Unitedin pelipaidoissa.

Lämpimästä jäähyväisviestistä huolimatta Ronaldo oli brittimedioiden mukaan itse isossa roolissa Solskjärin lähdössä. Independentin mukaan Unitedin johtoportaassa huolestuttiin joukkueen muutosta kaivanneiden pelaajien mielialasta. Erityistä painoarvoa annettiin syksyn mittaan entistä turhautuneemmaksi käyneen Ronaldon tunteille.

Paikallislehti Manchester Evening Newsin mukaan Ronaldon agentti Jorge Mendes painosti Solskjäriä jatkuvasti tämän viimeisten valmennusviikkojen aikana.

Mendes on lehden tietojen mukaan suositellut Solskjärin korvaajaksi Sevillaa valmentavaa Julen Lopeteguita. Toinen huhuttu ehdokas Solskjärin seuraajaksi on PSG:tä tällä hetkellä valmentava Mauricio Pochettino.