Mediat: Manchester United antoi potkut Ole Gunnar Solskjärille

ManU on keskellä surkeaa jaksoa, jonka aikana joukkue on hävinnyt viisi viimeisestä seitsemästä liigaottelustaan.

Norjalainen Ole Gunnar Solskjär on mediatietojen mukaan vapautettu tehtävistään Manchester Unitedissa.

Valioliigaseura Manchester United on antanut potkut norjalaiselle päävalmentajalleen Ole Gunnar Solskjärille. Asiasta kertoo muun muassa The Athletic.

Athleticin mukaan lauantai-illan hätäkokouksessa seuran omistava Glazerin perhe päätti erottaa Solskjärin. United hävisi lauantaina nöyryyttävästi sarjan häntäpäässä majailevalle Watfordille lukemin 4-1.

Lue lisää: Manchester Unitedille taas uskomaton nöyryytys – murskalukemat pikkuseuran vieraana

ManU on keskellä surkeaa jaksoa, jonka aikana joukkue on hävinnyt viisi viimeisestä seitsemästä liigaottelustaan. Sarjataulukossa United on valahtanut seitsemänneksi.

Väliaikaiseksi manageriksi olisi lehden mukaan nousemassa Darren Fletcher.

ManUn entinen pelaajatähti Solskjär valmensi seuraa joulukuusta 2018 ja kirjoitti heinäkuussa kolmen vuoden jatkosopimuksen.

Norjalaisen luotsauksessa ManU sijoittui Valioliigassa parhaimmillaan toiseksi ja pääsi edelliskaudella Euroopan liigan finaaliin, jossa Villarreal päihitti manchesterilaiset rangaistuspotkujen jälkeen.