Manchester Unitedille taas totaalinen nöyryytys – kapteenille punainen kortti!

Manchester Unitedin kriisi syvenee.

Punaisten paluu maaottelutauolta on ollut nöyryyttävä. Norjalaismanageri Ole Gunnar Solskjärin suojatit ovat olleet vastaantulijoita sarjan pohjakerroksen joukkueisiin lukeutuvan Watfordin vieraana.

Manchester United on nyt tilanteessa, jossa jopa Watfordissa naureskellaan seuralle. Kotikannattajat lauloivat ivallisia, Liverpoolin kannattajien kuukausi sitten aloittamia ”Ole’s at the wheel” -laulujaan, kun Solskjärin miehistö oli vaikeuksissa.

Tähtimaalivahti David de Gea pelasti Unitedin 11. minuutilla, kun hän torjui kaksi Ismaila Sarrin rangaistuspotkua.

Ensimmäisen irtopallon pani maaliin Kiko, mutta koska tämä oli sääntöjenvastaisesti rangaistusalueen sisällä jo ennen Sarrin laukausta, rankkari uusittiin. De Gean toisen torjunnan jälkeen Unitedin puolustus onnistui siivoamaan pallon.

Watford meni tauolle kahden maalin johdossa, kun Joshua King osui 28. minuutilla ja Sarr 44. minuutilla.

Unitedin toissa kesänä yli 40 miljoonalla eurolla ostama Donny van de Beek on jäänyt Solskjärin alaisuudessa todella vähäiselle vastuulle.

Nyt van de Beek pääsi Valioliigassa kentälle, kun hänet vaihdettiin tauolla Scott McTominayn tilalle. Hollantilainen puski kavennuksen 50. minuutilla Cristiano Ronaldon alustuksesta.

Ronaldo pääsi muutamaa minuuttia myöhemmin läpiajoon, mutta hänen vanha seurakaverinsa Ben Foster torjui.

Unitedin kapteeni Harry Maguire mokasi 69. minuutilla ja rikkoi perään Tom Cleverleyä. Maguire sai toisen keltaisen korttinsa ja lensi suihkuun.

Maguire on saanut viime aikoina paljon kritiikkiä surkeista peliesityksistään. Hän on maailman kallein puolustaja, josta Solskjär teki pikatahtia joukkueensa kipparin.

Unitedin entinen kapteeni, seuran suurmenestykseen johtanut Roy Keane luonnehti Maguiren esityksiä hiljattain häpeällisiksi.

