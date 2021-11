Teemu Pukin seura voitti ensimmäisen Valioliigan ottelunsa tällä kaudella – valmentaja sai heti potkut

Daniel Farke sai lähteä Norwich Cityn valmentajan paikalta.

Valioliigaseura Norwich City tiedotti lauantai-iltana antaneensa potkut päävalmentajalleen Daniel Farkelle.

Hänen lisäkseen myös apuvalmentajat Eddie Riemer, Chris Domogalla ja Christopher John saivat myös lähteä seurasta.

Saksalaisen Farken lähtöpassit eivät olleet jättiyllätys, sillä Norwich on Englannin pääsarjan jumbona.

Potkujen ajankohta sen sijaan yllätti, sillä hieman aikaisemmin lauantaina Norwich oli juhlinut kautensa avausvoittoa Brentfordin vieraana.

Norwichin 2–1-voiton ratkaisuosuman viimeisteli rankkaripilkulta seuran suomalaistähti Teemu Pukki, jolle maali oli kauden kolmas.

The Athleticin mukaan Farkelle kerrottiin potkuista tämän Brentford-pelin jälkeisten mediavelvollisuuksien päätyttyä.

Farke aloitti Norwichin valmentajana kesällä 2017. Hän johti seuran Valioliigaan keväällä 2019 ja putoamisen jälkeen uudestaan keväällä 2021.

Seuran urheilutoimenjohtaja Stuart Webber kiitti Farkea panoksesta seuran eteen ja sanoi, ettei päätös tämän erottamisesta ollut helppo.

– Meistä kuitenkin tuntui siltä, että nyt on oikea aika tehdä ratkaisu. Tällä tavalla annamme itsellemme parhaan mahdollisuuden säilyä Valioliigassa, Webber kertoi seuran tiedotteessa.

Valioliigan kautta on jäljellä vielä 27 ottelua. Viisi pistettä kerännyt Norwich on sarjan jumbona, matkaa putoamisviivaan on viisi pinnaa.

Norwich ei nimennyt vielä Farken seuraajaa. Joukkue pelaa seuraavan Valioliigan ottelunsa maaottelutauon jälkeen vasta 20. marraskuuta.

