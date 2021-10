Cristiano Ronaldo julkaisi sometekstin – näin hän kommentoi kokemaansa suurnöyryytystä

Cristiano Ronaldo avasi sanaisen arkkunsa murskatappion jälkeen.

Liverpool murskasi Manchester Unitedin peräti 5–0 ottelussa, joka pelattiin sunnuntaina manchesterilaisten kotistadionilla.

Manchester Unitedin pelaajat ovat saaneet kannattajiltaan ja brittimedialta runsaasti rapaa niskaansa umpisurkean peliesityksensä jälkeen.

Supertähti Cristiano Ronaldo julkaisi ottelun jälkeen Instagramissa tekstin, jossa hän ruoti tapahtunutta.

– Joskus lopputulos ei ole sellainen, jonka eteen taistelemme. Joskus se ei ole sellainen kuin haluamme. Ja tämä on meidän vastuullamme, koska emme voi syyttää ketään muuta, 36-vuotias kirjoitti.

Manchester Unitedin pelaajat ja sen manageri Ole Gunnar Solskjär poistuivat pukusuojaan buuauskonsertin saattelemana ensimmäisen puoliajan jälkeen. Siinä vaiheessa Liverpool johti jo 4–0.

Siitä huolimatta Ronaldo kehui somepäivityksessään Manchester Unitedin kannattajia, joista osa lähti kävelemään Olf Traffordilta kesken pelin.

– Kannattajamme tukivat meitä jälleen jatkuvasti ja uskomattomasti. He ansaitsevat tätä parempaa, paljon parempaa. On meidän hommamme tarjota sitä heille. Sen aika on nyt!

Ronaldo sai ottelussa keltaisen kortin, kun hän potkaisi kentän pinnassa ollutta Liverpoolin pelaajaa Curtis Jonesia.

Cristiano Ronaldon ja Curtis Jonesin välillä nähty tilanne puhuttaa.

Portugalilainen sai keltaisen kortin. Monen mielestä se oli ulosajon paikka. Ronaldo ei ottanut kantaa koko asiaan Instagram-päivityksessään.