Liverpool järjesti Claudio Ranierille sysimustan paluun Valioliigaan – Roberto Firmino ja Mohamed Salah hirmuiskussa

Liverpool otti murskavoiton.

Leicesterissä Valioliigan aikoinaan voittaneen Claudio Ranierin paluu jalkapallon Englannin Valioliigaan olisi tuskin masentavammin voinut alkaa.

Watfordin valmentajaksi potkut saaneen Xisco Munozin tilalle tullut italialaisluotsi sai todistaa uransa suurinumeroisinta tappiota Valioliigassa, kun Liverpool kävi möyhentämässä kotijoukkueen peräti 5–0 valioliigalauantain avauspelissä.

Valioliigaa tappiotta kahdeksan pelin jälkeen jatkavan Liverpoolin pelottava hyökkäys oli ottelussa pitelemätön. Roberto Firmino viimeisteli kolme maalia eli hattutempun, ja Mohamed Salahin huima vire ei ollut kadonnut maajoukkuetauon aikana mihinkään. Salah iski upealla osumalla kymmenennen maalinsa kymmenessä Liverpool-pelissään tällä kaudella, ja hän on päässyt maalin makuun nyt jo kahdeksassa peräkkäisessä Valioliigan pelissä. Liverpoolille maalasi ottelussa myös Sadio Mane, Salahin upeasta esityöstä.

– Aivan massiivinen suoritus. Syöttö (Manen tekemään) avausmaaliin oli upea ja (itse tehty) maali oli erityinen. Hän on ykkönen, kuka on parempi? Messistä ja Ronaldosta ei tarvitse puhua, siitä mitä he ovat saavuttaneet ja miten he ovat hallinneet (maailman jalkapalloa). Mutta juuri nyt, hän on paras, hehkutti Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp Salahia BT Sportille BBC:n mukaan.