Cristiano Ronaldon raiskausjutussa uusi käänne – tuomarilta tiukka kannanotto

Nevadalainen apulaistuomari suosittelee, että Cristiano Ronaldoa vastaan nostettu raiskausjuttu hylätään.

Jalkapallon supertähden Cristiano Ronaldon pitkä oikeustaistelu on saanut uuden käänteen.

Nevadalainen apulaistuomari suosittaa, että portugalilaista Ronaldoa, 36, vastaan nostettu raiskausjuttu pitäisi hylätä.

Apulaistuomari Daniel Albregts kirjoitti asiaa käsittelevälle tuomarille tiukan kannanoton, jossa hän syytti juttua Ronaldoa vastaan ajavaa lakimiestä epäeettisestä käytöksestä.

Albregtsin mukaan juttu pohjautui varastettujen asiakirjojen varaan. Dokumentit olivat salassa pidettäviä viestejä Ronaldon ja hänen juristiensa välillä, jotka vuodettiin julkisuuteen muutama vuosi sitten.

– Jutun hylkääminen juristin sopimattoman toiminnan vuoksi on kova ratkaisu, mutta se on ikävä kyllä ainoa oikea toimenpide, jolla varmistetaan oikeusprosessin rehellisyys, Albregts perusteli The Guardianin mukaan.

Vielä ei ole tietoa, milloin asiasta päättävä tuomari antaa lopullisen ratkaisunsa.

Ronaldon juristi Peter Christiansen sanoi, että pelaajan leiri on tyytyväinen apulaistuomarin suositukseen. Christiansen luonnehti perusteluja yksityiskohtaisiksi ja lain mukaisiksi.

Dokumentit olivat peräisin Football Leaks -tietovuodosta ja niistä ensimmäisenä uutisoi saksalainen Der Spiegel -lehti vuonna 2017.

Kyse on Las Vegasissa vuonna 2009 tapahtuneesta tapauksesta. Yhdysvaltalainen nainen väitti tuolloin, että Ronaldo raiskasi hänet hotellisviitissään.

Ronaldo puolestaan vakuutti, että seksiä harrastettiin yhteisymmärryksessä. Asiasta tehtiin sovittelu- ja vaitiolosopimus vuonna 2010, ja Ronaldo maksoi naiselle 372 000 euron vahingonkorvaukset.

Vuonna 2019 nainen nosti kuitenkin uuden siviilikanteen Ronaldoa vastaan ja sanoi allekirjoittaneensa aikaisemman sopimuksen henkisesti epävakaassa tilassa ja painostuksen alla.

Naisen kerrottiin vaatineen Ronaldolta peräti 66 miljoonan euron suuruisia korvauksia.

Asiakirjavuodon myötä asiasta aloitettiin vuonna 2019 myös rikostutkinta, mutta se ei johtanut syytteeseen.