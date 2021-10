Valioliigaseura tiedotti omistajanvaihdoksestaan torstaina.

Englannin Valioliigassa pelaava Newcastle United on myyty Saudi-Arabian julkisen investointirahaston PIF:n konsortiolle. Seura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Kaupoista neuvoteltiin kulisseissa jo 18 kuukautta, mutta nyt sekä edellinen omistaja Mike Ashley että Valioliiga ovat taipuneet. Valioliiga hyväksyi noin 300 miljoonan punnan arvoisen diilin, kun uusi omistajaporras sitoutui lakisopimukseen, jonka mukaan Saudi-Arabian valtio ei saa ottaa seuraa hallintaansa. PIF omistaa Newcastlesta nyt 80 prosenttia.

– Tavoitteenamme on luoda hyvä suhde fanien kanssa, rakentaa pitkällä tähtäimellä menestyksekäs seura, joka kilpailee suurimmista palkinnoista maailmanlaajuisesti, kommentoi 10 prosentin osuuden seurasta lunastaneen PCP Capital Partnersin toimitusjohtaja Amanda Staveley totesi tiedotteessa.

PIF:llä on yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista, jolla on varallisuutta jopa 320 miljardia euron arvosta. Arvioiden mukaan Newcastlesta tulee kaupan jälkeen yksi maailman rikkaimmista jalkapalloseuroista.

St James' Parkin edustalla oli torstaina tunnelmaa.

Vuosikausia rumasti alisuorittaneen Newcastlen fanit ovat riemuinneet seuransa satumaisesta äkkirikastumisesta pitkin kaupungin katuja, mutta esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty muistutti uuden omistajan kyseenalaisesta taustasta.

Amnesty varoitti ”urheilun valkopesusta” viitaten Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteeseen.

– Tämä päätös osoittaa, että englantilainen jalkapallo on avoinna urheilun valkopesulle. Amnesty on alusta asti sanonut, että kyseessä on selvä saudiviranomaisten yritys pestä vastenmielistä ihmisoikeustilannettaan käyttämällä Valioliigan glamouria, Amnestyn kampanjoita Britanniassa johtava Felix Jakens kuvaili.

Newcastle on Valioliigassa viimeistä edellisenä.