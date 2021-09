Lehti: Lampaat ajoivat Cristiano Ronaldon evakkoon

Cristiano Ronaldo vaihtoi asuntoa pian Manchester Unitediin palaamisensa jälkeen. The Sun -lehden mukaan syy oli lampaiden.

Cristiano Ronaldon paluu Manchesteriin on sujunut pelillisesti mainiosti, mutta sopivan kodin löytymisessä on ollut haasteita.

Jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo palasi kesän siirtoikkunan viime metreillä Manchester Unitediin, jossa hän pelasi viimeksi vuonna 2009.

Pelillisesti paluu on sujunut mainiosti: Ronaldo, 36, on kahdessa pelaamassaan ottelussa viimeistellyt kolme maalia.

Kentän ulkopuolella hänellä on kuitenkin ollut huolia. Brittilehti The Sun -raportoi, että Ronaldo perheineen on jo joutunut vaihtamaan kotia Englannissa.

Portugalilainen muutti Italiasta ensiksi Manchesterin lähellä sijainneeseen 8,2 miljoonan euron arvoiseen kartanoon, mutta huomasi pian, että se ei ollut sovelias paikka hänelle.

Ongelma oli nelijalkainen.

The Sunin mukaan kodin lähellä laidunsi lampaita, jotka pitivät kovaa meteliä varsinkin aamuisin. Unestaan tarkkaa Ronaldo ei halunnut herätä määintään, joten hän päätti vaihtaa asuntoa.

Osasyy ratkaisuun oli tosin turvallisuus. Sunin mukaan kartanon maiden halki kulkee yleisön käytössä oleva polku, ja läheiseltä tieltä näki kartanon porttien läpi kodin edustalle.

Ronaldon ja hänen puolisonsa Georgina Rodriguezin, 27, perheeseen kuuluu neljä lasta. Heille löytyi uusi kartano Cheshiren kreivikunnasta. Uudessa asunnossa on Sunin mukaan uima-allas, elokuvateatteri ja erittäin tiukat turvajärjestelyt.