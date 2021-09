Valioliigan suurseurat tekivät kesällä massiivisia pelaajakauppoja. Osalla jäi kuitenkin vain luu käteen.

Valioliigan kesän siirtoikkuna umpeutui elokuun viimeisenä päivänä. Joukkueiden kokoonpanot syyskaudelle ovat nyt valmiit, ja seuraavan kerran pelaajia saa hankkia vasta tammikuussa.

Kesäkuukausien silly season oli tänä vuonna nimensä veroinen, kun monet tähtipelaajat vaihtoivat maisemaa. Seurat kilpailivat keskenään erityisesti hyökkääjäosastolla.

Kolme kärkipelaajaa nousevat muiden yläpuolelle Valioliigan parhaan maalintekijän vertailussa. Manchester United hankki Cristiano Ronaldon ja Chelsea Romelu Lukakun, kun taas Tottenham onnistui pitämään Harry Kanen.

Ronaldon paluu Unitediin on jalkapalloromantikon unelma. 12 vuoden aikana mies on muuttunut pelaajana lähes täysin, mutta hänen tehokkuutensa on yhä tallella.

36-vuotiaan portugalilaisen saapuminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että Unitedin hyökkäyspää on jo liiankin täynnä huippupelaajia. Helposti unohtuu, että seura hankki aiemmin kesällä myös Dortmundin nuoren Jadon Sanchon.

Unitedin paikallisvastustajalla Manchester Cityllä puolestaan jäi luu käteen – ainakin osittain. Seura toki hankki Valioliigassa jo aiemmin hurmanneen Jack Grealishin Aston Villasta, mutta epäonnistui tärkeimmässä tavoitteessaan: kärkipelaajan löytämisessä.

City oli pitkään Harry Kanen kintereillä, mutta lopulta maalitykki päätti jäädä Tottenhamiin. City oli myös lähellä tehdä sopimuksen Ronaldon kanssa, mutta lopulta tuokaan siirto ei toteutunut.

Itse asiassa jo Grealishin hankkiminen oli Citylle melkoista kohtalon ivaa. Huippupelaajan siirto Cityyn olisi varmasti maistunut faneille – ellei muuan Lionel Messi olisi tullut saataville juuri samana päivänä.

Manchesterin joukkueiden ja Chelsean suurin haastaja mestaruustaistelussa on Liverpool, joka oppi viime kauden kamalista kokemuksistaan.

Puolustajiensa loukkaantumisista viisastuneena Liverpool osti takalinjoilleen Ibrahima Konaten, joka on esiintynyt vakuuttavasti Bundesliigassa.

Muiden suurseurojen kyydistä pudonnut Arsenal laittoi kesän aikana haisemaan siirtomarkkinoilla. Tykkimiehet törsäsivät yli 150 miljoonaa euroa, mikä on eniten koko Euroopassa.

Hämmästyttävästi joukkue näyttäisi kuitenkin olevan aivan yhtä heikko kuin ennenkin. Ben White, Martin Odegaard ja Aaron Ramsdale eivät ole saaneet seuraa takaisin jaloilleen.