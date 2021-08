Cristiano Ronaldon siirtosaagassa iso käänne! Palaa sittenkin Manchester Unitediin?

Cristiano Ronaldolla on nyt lehtitietojen mukaan kaksi vaihtoehtoa: Manchester City ja ex-seuransa Manchester United.

Juventuksen päävalmentaja Massimiliano Allegri vahvisti perjantaina, että seuran portugalilaistähti Cristiano Ronaldo on ilmoittanut haluavansa lähteä seurasta.

Ronaldo, 36, on torstaista asti yhdistetty erittäin vahvasti Valioliigan hallitsevaan mestarijoukkueeseen Manchester Cityyn.

Perjantaina iltapäivällä julkisuuteen alkoi kuitenkin vyöryä tietoja, joiden mukaan Ronaldon entinen seura (2003–09) Manchester United taistelee nyt ex-supertähtensä kotiinpaluusta.

Jalkapallosiirtoihin erikoistunut italialaistoimittaja Fabrizio Romano ilmoitti, että United on ollut torstai-illasta asti yhteydessä Ronaldon agenttiin Jorge Mendesiin.

Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjär kommentoi Ronaldoa perjantaina lehdistötilaisuudessaan näin:

– Meillä on aina ollut hyvä yhteys. Bruno (Fernandes, Unitedin tähtipelaaja) on ollut häneen myös yhteydessä. Hän (Ronaldo), tietää mitä me hänestä ajattelemme. Jos hän ikinä lähtee Juventuksesta, hän tietää, että me olemme täällä.

Norjalainen kuvaili Ronaldoa seuralegendaksi ja historian parhaaksi pelaajaksi.

Myös mm. The Athletic kertoi, että United yrittää ”kaapata” siirron itselleen ja tuoda Ronaldon takaisin Old Traffordille.

BBC:n Simon Stone kertoi hieman myöhemmin perjantaina iltapäivällä, että Ronaldo ei siirtyisi Cityyn.